Майже кожен сьомий: в Україні після обстрілу працює лише 3800 банкоматів, — НБУ

Банківська система країни, за даними регулятора, продовжує стабільно працювати, а клієнти можуть і раніше здійснювати безготівкові розрахунки.

Related video

В Україні після ракетних ударів ЗС РФ та відключень світла працюють близько 3800 банкоматів. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Зокрема, державний регулятор запевняє, що банківська система України, незважаючи на масовані обстріли ЗС РФ та відключення світла, продовжує стабільно працювати.

Станом на 17:30 за київським часом у країні функціонували близько 3800 банкоматів та понад 1500 банківських відділень.

"Платіжні картки обслуговуються, безготівкові розрахунки працюють у штатному режимі. Забезпечується доступ громадян до їхніх коштів, зокрема через банкомати та каси працюючих банківських відділень. Нацбанк готовий оперативно підкріплювати банки готівкою за потребою", — йдеться в повідомленні державного регулятора.

У Нацбанку також зазначили, що українці можуть перевіряти інформацію про працюючі банкомати та відділення на сайтах або в соцмережах банків. Ці відомості, як запевняють у держрегуляторі, оперативно оновлюватимуться.

Варто зазначити, що у серпні Національний банк оприлюднив пресреліз, присвячений функціонуванню банківської системи України в умовах повномасштабної війни та постійних ракетних ударів ЗС РФ. За даними регулятора, влітку в країні працювало близько 6000 банківських відділень. Понад те, загальна кількість банкоматів, що функціонують в Україні, становила 28,2 тис., більша частина з яких належала державному "ПриватБанку".

Нагадаємо, що після масованих ракетних ударів ЗС РФ близько 80% жителів Києва залишаються без світла та водопостачання. Мер столиці Віталій Кличко попереджав, що відновлення зруйнованої інфраструктури може тривати до десятої години.

Також повідомлялося, що енергосистема України може бути відновлена після ракетної атаки протягом 24 годин.