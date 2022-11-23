80% мешканців Києва залишаються без електроенергії та водопостачання, — Кличко (відео)

Відновлення світла та води для побутових споживачів, за словами мера, може тривати до 10 години.

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Близько 80% мешканців Києва залишаються без електроенергії та водопостачання. Цю інформацію в ефірі "Радіо Свобода" озвучив мер української столиці Віталій Кличко.

Зокрема, міський голова озвучив уточнену інформацію про наслідки масованих ракетних ударів ЗС РФ.

За його словами, 31 крилату ракету випустили у напрямку Києва, а внаслідок прильотів зафіксовано пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. Віталій Кличко наголосив, що близько 80% мешканців столиці залишаються без електроенергії та водопостачання.

Мер Києва окремо попередив, що зараз складно прогнозувати відновлення зруйнованої інфраструктури.

"Не хочу називати чітких термінів, тому що (відповідні служби — ред.) працюють і кажуть, що відновлення може зайняти кілька годин, а може зайняти десяток годин... До вечора, до ранку — не спекулюватимемо. Робимо все можливе", — резюмував Кличка, коментуючи терміни відновлення водопостачання та електроенергії у Києві.

[ + – ] Відновлення світла та водопостачання у Києві може зайняти до 10 години, — Кличко

Зазначимо, що після масованого ракетного удару, який здійснили ЗС РФ 23 листопада, у Києві частково зникли світло та водопостачання. Фахівці після скасування повітряної тривоги розпочали відновлення зруйнованої інфраструктури, а мешканців столиці закликали зробити запаси води.

Після ракетних ударів ЗС РФ Віталій Кличко припустив, що електроенергію та водопостачання у Києві можуть відновити до кінця дня 23 листопада. Мер української столиці також попереджав, що мешканці обласного центру мають запастися водою, продуктами харчування та теплими речами на випадок нових атак з боку російських військ.