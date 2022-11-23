"Збили 21": Кличко розповів, скільки ракет РФ летіли на Київ (відео)

Під час спілкування з журналістами столичний градоначальник розповів, що внаслідок атаки 11 людей постраждали.

Related video

Мер Києва Віталій Кличко в ефірі телемарафону прокоментував обстріл території України, зокрема столиці України. За його словами, більшу частину ракет, випущених Києвом, вдалося збити ППО.

"На Київ летіла 31 ракета, 21 ракета була збита", — повідомив Кличко, посилаючись на інформацію, отриману від військових.

[ + – ] Більшість ракет, які летіли на Київ, вдалося збити, — мер Кличко

За його словами, сталося "кілька втручань в об'єкти критичної інфраструктури" і частина Києва знеструмлена. Також відсутнє водопостачання. Працівники Київводоканалу та Київенерго працюють над відновленням.

Також мер Києва повідомив, що 11 людей було поранено внаслідок обстрілу. 10 — госпіталізовані. Серед них одна дитина.

"Щодо загиблих — інформація поки що відсутня", — повідомив Віталій Кличко. І уточнив, що електротранспорт у столиці працює в режимі вихідного дня, тобто з більшими перервами, ніж зазвичай.

Нагадаємо, одна з російських ракет потрапила до багатоповерхового будинку на Київщині. Про кількість постраждалих та загиблих у Нацполіції поки не повідомляли.

Також після обстрілу території України зникло світло у більшій частині Молдови. Там розпочалися екстрені відключення.

А глава РНБО Олексій Данілов заявив, коментуючи обстріли з боку Росії, що про жодні переговори й мови не може бути.