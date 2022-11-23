Ракетний удар по Україні: є попадання у багатоповерховий будинок у Вишгороді (відео)

За словами голови ОВА Олексія Кулеби, у регіоні є влучення по житловому сектору, а також інфраструктурним критичним об'єктам.

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У Київській області внаслідок ракетних ударів ЗС РФ є влучення по житловому сектору та інфраструктурним критичним об'єктам. Про це повідомив голова воєнної адміністрації Київської області Олексій Кулеба. Також інформацію підтвердив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Ракетний удар по Київській області. На території одного з районів області зафіксовано попадання у багатоповерхівку. Почалася пожежа. Поліція працює на місці події, допомагає подолати наслідки ворожих обстрілів", — написав Нєбитов.

[ + – ] Наслідки ракетного удару по житловому будинку у Київській області

Про те, що ракета потрапила до багатоповерхового будинку у Вишгороді під Києвом, повідомив Антон Геращенко.

Нагадаємо, через російські ракетні удари вся Київська область залишилася без світла, про це повідомив Олексій Кулеба. У Києві було зупинено водопостачання.

Також без світла залишилися Львів та Харків. У Харкові було зупинено весь електротранспорт. Людей евакуювали з метро.

І через ракетні удари по українській інфраструктурі без світла залишилася Молдова. У місцевих пабліках повідомляють, що було повністю знеструмлено Придністров'я, Кишинів та значну частину країни.