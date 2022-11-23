Ракетний удар по Україні 23 листопада: великі міста залишилися без світла
Внаслідок ракетної атаки ЗС РФ Львів повністю знеструмлений, а у Дніпропетровській та Вінницькій областях зафіксували влучення ракет противника в цілі.
У середу, 23 листопада, ЗС РФ масово вдарили ракетами практично в усіх регіонах України. Фокус зібрав всю актуальну інформацію про ситуацію в постраждалих областях.
Що сталося 23 листопада у Криму
Близько 12:18 роботу ППО зафіксували в окупованій ЗС РФ Євпаторії. Звуки вибухів чули мешканці центральних районів міста. Крім того, звуки вибухів змусили завібрувати підлогу у квартирах на набережній Терешковій.
Вибухи на Одещині
О 12:38 спрацювала ППО на Одещині. Місцеві чули звуки вибухів.
Ракетний удар по Дніпропетровській області
О 12:59 голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у своєму телеграм-каналі повідомив про загрозу ракетних ударів по Дніпру та Дніпропетровській області. О 13:00 у регіоні пролунали перші вибухи. ППО спрацювала також у Кривому Розі. Дещо пізніше ЗМІ повідомили про те, що на Дніпровщині після прильоту підіймається стовп диму. А у Кривому Розі, за інформацією кореспондента Фокусу, у деяких районах жителі залишилися без електрики.
Ситуація в Миколаївській області
Водночас вибухи пролунали на Миколаївщині.
Крім пусків ракет, зроблених російськими військовими з літаків, також зафіксовано запуски "Калібрів".
Вибухи у Херсоні
О 13:15 кореспонденти "Суспільного" повідомили, що чують гучні звуки, схожі на вибухи, у нещодавно деокупованому Херсоні.
Ракетна атака у Полтавській області
О 13:18 керівник Полтавської ОВА Лунін повідомив у своєму телеграм-каналі про те, що у Кременчуцькому районі спрацювали сили ППО.
Удар ЗС РФ по Вінницькій області
Глава Вінницької ОВА повідомив, що в його регіоні російські ракети потрапили в об'єкт критичної інфраструктури. Місцеві телеграм-канали поширили інформацію про те, що йдеться про ТЕЦ у Ладижині.
Вибухи у Львові
О 14:20 про вибухи у Львові повідомив мер міста Андрій Садовий. Після цього місцеві жителі почали скаржитися на те, що у квартирах та будинках почало пропадати світло. За кілька хвилин все місто стало знеструмленим.
Телеграм-канал "Оперативний ЗСУ" також повідомив про те, що в центральній частині України ППО збила як мінімум дві ракети.
Також очевидці повідомили, що бачили ракету окупантів, випущену, найімовірніше, у бік Івано-Франківська.
Нагадаємо, у середу, 23 листопада, ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по Україні. Вибухи пролунали у Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Полтавській областях та Херсоні.
Фокус також писав, що 23 листопада глава РНБО Олексій Данилов заявив, що у Росії ракет залишається максимум на 3-4 масованих ударів по Україні. Деяких снарядів у ЗС РФ залишилося менше ніж 10%, деяких — близько 18%. Проте ракет С-300, якими окупанти обстрілюють Запоріжжя та Харківську область, залишається дуже багато.