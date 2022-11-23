Ракетний удар по Україні 23 листопада: великі міста залишилися без світла

Внаслідок ракетної атаки ЗС РФ Львів повністю знеструмлений, а у Дніпропетровській та Вінницькій областях зафіксували влучення ракет противника в цілі.

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У середу, 23 листопада, ЗС РФ масово вдарили ракетами практично в усіх регіонах України. Фокус зібрав всю актуальну інформацію про ситуацію в постраждалих областях.

Що сталося 23 листопада у Криму

Близько 12:18 роботу ППО зафіксували в окупованій ЗС РФ Євпаторії. Звуки вибухів чули мешканці центральних районів міста. Крім того, звуки вибухів змусили завібрувати підлогу у квартирах на набережній Терешковій.

Вибухи на Одещині

О 12:38 спрацювала ППО на Одещині. Місцеві чули звуки вибухів.

Ракетний удар по Дніпропетровській області

О 12:59 голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у своєму телеграм-каналі повідомив про загрозу ракетних ударів по Дніпру та Дніпропетровській області. О 13:00 у регіоні пролунали перші вибухи. ППО спрацювала також у Кривому Розі. Дещо пізніше ЗМІ повідомили про те, що на Дніпровщині після прильоту підіймається стовп диму. А у Кривому Розі, за інформацією кореспондента Фокусу, у деяких районах жителі залишилися без електрики.

Ситуація в Миколаївській області

Водночас вибухи пролунали на Миколаївщині.

Крім пусків ракет, зроблених російськими військовими з літаків, також зафіксовано запуски "Калібрів".

Вибухи у Херсоні

О 13:15 кореспонденти "Суспільного" повідомили, що чують гучні звуки, схожі на вибухи, у нещодавно деокупованому Херсоні.

Ракетна атака у Полтавській області

О 13:18 керівник Полтавської ОВА Лунін повідомив у своєму телеграм-каналі про те, що у Кременчуцькому районі спрацювали сили ППО.

Удар ЗС РФ по Вінницькій області

Глава Вінницької ОВА повідомив, що в його регіоні російські ракети потрапили в об'єкт критичної інфраструктури. Місцеві телеграм-канали поширили інформацію про те, що йдеться про ТЕЦ у Ладижині.

Вибухи у Львові

О 14:20 про вибухи у Львові повідомив мер міста Андрій Садовий. Після цього місцеві жителі почали скаржитися на те, що у квартирах та будинках почало пропадати світло. За кілька хвилин все місто стало знеструмленим.

Телеграм-канал "Оперативний ЗСУ" також повідомив про те, що в центральній частині України ППО збила як мінімум дві ракети.

Також очевидці повідомили, що бачили ракету окупантів, випущену, найімовірніше, у бік Івано-Франківська.

Нагадаємо, у середу, 23 листопада, ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по Україні. Вибухи пролунали у Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Полтавській областях та Херсоні.

Фокус також писав, що 23 листопада глава РНБО Олексій Данилов заявив, що у Росії ракет залишається максимум на 3-4 масованих ударів по Україні. Деяких снарядів у ЗС РФ залишилося менше ніж 10%, деяких — близько 18%. Проте ракет С-300, якими окупанти обстрілюють Запоріжжя та Харківську область, залишається дуже багато.