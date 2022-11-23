ЗС РФ завдають масованого ракетного удару по Україні: у багатьох регіонах працює ППО

Вибухи пролунали у Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Полтавській областях та Херсоні.

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У низці областей України пролунали вибухи. Зокрема, про ракетні удари повідомляється у Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Полтавській областях та Херсоні. В усіх регіонах, окрім Криму, лунає повітряна тривога.

Вибухи у Дніпропетровській області

Керівник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив про вибух у регіоні. Він не уточнив, де саме, проте зазначив, що це є результатом роботи українських сил протиповітряної оборони. За його словами, 23 листопада депутати Європейського парламенту голосують за визнання Росії державою-спонсоркою тероризму. Тому Москва може демонстративно "грати м'язами".

Вибухи у Херсоні та Полтавській області

Кореспонденти видання "Суспільне" також повідомили про вибухи у місті. Крім того, місцеві жителі розповіли журналістам про вибухи у Кременчуцькому районі Полтавської області. Пізніше голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін підтвердив цю інформацію та заявив, що у регіоні працює ППО.

Вибухи у Миколаївській області

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що Росія запустила багато ракет з півдня та сходу, однак у регіоні працює ППО.

Вибухи в Одеській та Запорізькій області

Місцеві Telegram-канали пишуть про вибухи на Одещині, проте, заздалегідь, це робота ППО. Також повідомляють, що зафіксовано запуск 10 ракет із літаків Ту-95. Місцеві органи влади поки що ніяк не коментували ситуацію.

Звуки вибухів чули також у Запорізькій області.

Вибухи у Київській області

Про загрозу ракетного удару по Київській області також заявив голова Київської ОВА Олексій Кулеба. Він закликав мешканців не ігнорувати повітряну тривогу.

Нагадаємо, 23 листопада глава РНБО Олексій Данілов заявив, що у Росії ракет залишається максимум на 3-4 масованих ударів по Україні. Деяких снарядів у ЗС РФ залишилося менше ніж 10%, деяких — близько 18%. Проте ракет С-300, якими окупанти обстрілюють Запоріжжя та Харківську область, залишається дуже багато.

Раніше, 21 листопада російські війська здійснили один з наймасовіших ударів Запорізької АЕС в Енергодарі. Внаслідок атаки було пошкоджено будівлю для зберігання радіоактивних відходів, системи та обладнання, необхідне для функціонування ядерного об'єкта.