У Росії ракет залишається максимум на 3-4 масові обстріли, — Данілов (відео)

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, деяких ракет у ЗС РФ залишилося менш як 10%, деяких – близько 18%. Але ракет С-300 дуже багато, ними обстрілюють Запоріжжя та Харківську область.

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Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про запаси ракет у РФ, згідно з даними української розвідки. За словами Данілова, є достовірна інформація щодо наявності у росіян тих чи інших озброєнь.

"Можу сказати, що наші розвідки працюють бездоганно. У нас є уявлення про те, скільки залишилося: деяких ракет — менш як 10% [від початкового запасу], деяких — 18%. Є ракети, яких, на жаль, до біса, у РФ (йдеться про ракети С-300.) Так сталося, що в них їх надто багато, ними якраз і обстрілюють Запоріжжя, і на іншій території — на Харківщині", — пояснив секретар РНБО.

Коли припиняться ракетні обстріли?

На запитання про те, скільки Росія ще зможе завдати масованих ударів по Україні, Данілов відповів, що все залежить від того, скільки ракет ЗС РФ використовуватимуть при тому чи іншому нападі.

"Той удар, який був 15 числа, він був одним із найпотужніших. У нас було 24 лютого", — сказав секретар РНБО, додавши, що вся інформація надходить до апарату відомства в реальному часі, зберігається та систематизується.

"Якщо йдеться про обстріл, який був 15 числа, то це максимум 3-4 рази вони можуть провести подібні обстріли за потужністю", — пояснив представник РНБО.

Нагадаємо, що в ніч з 22 на 23 листопада окупанти завдали ракетного удару по Вільнянську і потрапили до пологового відділення. На місці ведуться аварійно-рятувальні роботи.

Раніше Фокус повідомляв, що, за даними ISW, Путін може готувати атаки під хибним прапором у Бєлгородській області, щоб звинуватити Україну. Військові дослідники вважають, що Кремль поставив за мету залякати населення і домогтися більше підтримки війни.