У России ракет остается максимум на 3-4 массированных обстрела, — Данилов (видео)

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, некоторых ракет у ВС РФ осталось меньше 10%, некоторых — около 18%. Но ракет С-300 очень много, ими и обстреливают Запорожье и Харьковскую область.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал об имеющихся запасах ракет у РФ, согласно данным украинской разведки. По словам Данилова, есть достоверная информация относительно наличия у россиян тех или иных вооружений.

"Могу сказать, что наши разведки работают безупречно. У нас есть представление о том, сколько осталось: некоторых ракет — менее 10% [от изначального запаса], некоторых — 18%. Есть ракеты, которых, к сожалению, до черта, у РФ (речь идет о ракетах С-300). Так случилось, что у них их чересчур много, ими как раз и обстреливают Запорожье, и на другой территории — в Харьковской области", — пояснил секретарь СНБО.

Когда прекратятся ракетные обстрелы?

На вопрос о том, сколько Россия еще сможет нанести массированных ударов по Украине, Данилов ответил, что все зависит от того, какое количество ракет ВС РФ будут использовать при том или ином нападении.

"Тот удар, который был 15 числа, он был одним из самых мощных. У нас было 24 февраля", — сказал секретарь СНБО, добавив, что вся информация поступает в аппарат ведомства в реальном времени, сохраняется и систематизируется.

"Если речь идет об обстреле, который был 15 числа, то это максимум 3-4 раза они могут провести подобные обстрелы по мощности", — пояснил представитель СНБО.

Напомним, что в ночь с 22 на 23 ноября оккупанты нанесли ракетный удар по Вольнянску и попали в родильное отделение. На месте ведутся аварийно-спасательные работы.

Ранее Фокус сообщал, что, по данным ISW, Путин может готовить атаки под ложным флагом в Белгородской области, чтобы обвинить Украину. Военные исследователи считают, что Кремль задался целью запугать население и добиться больше поддержки войны.