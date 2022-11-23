Ракетный удар по Вольнянску: оккупанты обстреляли родильное отделение (фото)

Во время ракетной атаки ВС РФ по Запорожской области, один из снарядов попал в больницу города Вольнянск. На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы.

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В ночь 23 ноября российские оккупанты запустили ракеты по родильному отделению Вольнянской больницы. В результате обстрела погиб навороженный ребенок. Об этом сообщил председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Старух в своем Telegram-канале.

"Ночью российские уроды обстреляли огромными ракетами маленькое родильное отделение Вольнянской больницы. Горе переполняет наши сердца – убит младенец, только что родившийся на белый свет", — написал Александр Старух.

Глава Запорожской областной администрации также отметил, что на месте трагедии работают спасатели.

[ + – ] Последствия обсстрела больницы

Ранее ВС РФ выпустили по Вольнянску 3 ракеты, в результате чего были повреждены жилые дома. Обстрел забрал жизни 9 жителей города. Спасатели и волонтерами разобрали более 90 тонн строительных конструкций, оставшихся после ракетной атаки.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по территории Украины 4700 ракет. Этими данными поделился президент Владимир Зеленский во время выступления перед участниками Международной организации Франкофонии.

Фокус также писал о том, что ВС РФ осуществили один из самых массированных обстрелов Запорожской АЭС в Энергодаре. Некоторые взрывы прогремели неподалеку от реакторов. В результате атаки были повреждены здания ядерного объекта, системы и оборудование станции.

Еще мы писали о том, что в результате ракетных ударов Вооруженных сил РФ по Днепру погибла 15-летняя девочка. Кроме того, были зафиксированы попадания по жилым домам и инфраструктурным объектам. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, один из ударов был нацелен на завод "Южмаш".