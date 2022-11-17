Ракетный удар по Днепру: есть пострадавшие, среди них 15-летняя девочка (видео)

Рядом с заводом, куда попала российская ракета, были повреждены жилые дома. Один из ударов был нацелен на завод "Южмаш", сообщил премьер Шмыгаль.

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В результате ракетных ударов Вооруженных сил РФ по Днепру есть пострадавшие, среди них 15-летняя девочка. Зафиксированы попадания по объектам инфраструктуры, повреждены жилые дома.

Около 08:30 телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев сообщили, что в городе прогремели взрывы.

"Есть несколько попаданий в два инфраструктурных объекта… Спасатели ликвидируют последствия", — сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на Киевском международном экономическом форуме указал, что один из ударов был нацелен на завод "Южмаш".

Мэр Днепра Борис Филатов написал, что, по предварительной информации, число пострадавших в результате ракетной атаки составило 4 человека.

В свою очередь руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил о пяти пострадавших в ходе удара.

"Попали в два района города. Есть попадания в промышленное предприятие. Там сильный пожар. Повреждены жилые дома рядом. Предварительно, пять раненых. Среди них и 15-летняя девочка", — написал чиновник, добавив, что пострадавшие сейчас находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

По данным местных телеграм-каналов, в результате атаки в городе частично пропал свет.

Напомним, в Украине на данный момент во всех регионах, кроме Крыма, объявлена воздушная тревога. В частности в Харьковской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской областях работают украинские системы противовоздушной обороны.

Также мы писали, что силы ПВО сбили над Киевом две крылатые ракеты войск РФ.