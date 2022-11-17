Ракетная атака утром 17 ноября: в Днепре и Одесской области прилеты, по Украине отработало ПВО

По словам замглавы ОП Кирилла Тимошенко, в результате удара в Днепре пострадали два объекта инфраструктуры. Предварительно есть один пострадавший.

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В Украине на данный момент во всех областях объявлена воздушная тревога. В частности в Харьковской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Винницкой и Днепропетровской областях работают украинские системы противовоздушной обороны. Об этом сообщают украинские Telegram каналы.

Ракетный удар по Днепру

В Днепре местные жители наблюдали пролет российских ракет над городом, после чего были слышны звуки взрывов. Некоторые пользователи выкладывают фото разбитых окон от ударной волны.

После взрывов в Днепре начались перебои с электроснабжением, мобильной связью. Из-за отключения электричества в городе начались проблемы с городским транспортом — приостановлено движение на маршрутах троллейбусов №№ 11, 19, 34, 87А, 87Б, 106, 146А, 146Б, 155.

Из-за отключения напряжения по одному из участков трамвайного маршрута №11 его движение временно приостановлено.

Удар по Одесской области

Российские оккупанты также нанесли удар по Одесской области. По словам главы военной администрации региона Максима Марченко, удары были нанесены по объекту инфраструктуры Одесской области.

"Противник нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в нашей области. Есть угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины. Прошу жителей области находиться в укрытиях. Верим в ВСУ и наши подразделения противовоздушной обороны!" — сообщил чиновник.

Напомним, 15 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Противник выпустил в направлении украинских городов 96 крылатых ракет. По данным Командования Воздушными силами ВСУ, россияне применили не только крылатые, но и управляемые авиационные ракеты, а также дроны-камикадзе "Герань-2", Shahed-131 и ударные беспилотники "Орлан-10" и "Орион".

Мэр Киева Виталий Кличко 15 ноября сообщил, что один из домов столицы загорелся после попадания обломков российской ракеты. В КГГА также подтвердили два прилета по жилым домам в Печерском районе Киева.