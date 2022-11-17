Ракетна атака вранці 17 листопада: у Дніпрі й Одеській області прильоти, по Україні спрацювало ППО

За словами заступника голови ОП Кирила Тимошенка, внаслідок удару в Дніпрі постраждали два об'єкти інфраструктури. Попередньо є один постраждалий.

Related video

В Україні наразі в усіх областях оголошено повітряну тривогу. Зокрема, у Харківській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській областях працюють українські системи протиповітряної оборони. Про це повідомляють українські Telegram канали.

Удар по Дніпру

У Дніпрі місцеві жителі спостерігали проліт російських ракет над містом, після чого було чути звуки вибухів. Деякі користувачі викладають фото розбитих вікон від ударної хвилі.

Після вибухів у Дніпрі почалися перебої з електропостачанням, мобільним зв'язком. Через відключення електрики в місті почалися проблеми з міським транспортом — призупинено рух на маршрутах тролейбусів №№ 11, 19, 34, 87А, 87Б, 106, 146А, 146Б, 155.

Через відключення напруги по одній з ділянок трамвайного маршруту №11 його рух тимчасово припинено.

Удар по Одеській області

Російські окупанти також завдали удару по Одеській області. За словами голови військової адміністрації регіону Максима Марченка, ударів було завдано по об'єкту інфраструктури Одеської області.

"Противник завдав ракетного удару по об'єкту інфраструктури в нашій області. Є загроза масованого ракетного удару по всій території України. Прошу мешканців області перебувати в укриттях. Віримо в ЗСУ та наші підрозділи протиповітряної оборони!" — повідомив чиновник.

Нагадаємо, 15 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Противник випустив у напрямку українських міст 96 крилатих ракет. За даними Командування Повітряними силами ЗСУ, росіяни застосували не лише крилаті, а й керовані авіаційні ракети, а також дрони-камікадзе "Герань-2", Shahed-131 та ударні безпілотники "Орлан-10" та "Оріон".

Мер Києва Віталій Кличко 15 листопада повідомив, що один із будинків столиці загорівся після попадання уламків російської ракети. У КМДА також підтвердили два прильоти в житлові будинки в Печерському районі Києва.