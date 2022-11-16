Майже 100 ракет та десятки дронів: у ЗСУ підбили підсумки масованого обстрілу України (фото)

Українські сили ППО, за даними командування, збили 75 крилатих і 2 авіаційні керовані ракети. Росіяни атакували українські міста іранськими дронами-камікадзе.

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Збройні сили Росії під час масованого обстрілу України 15 листопада випустили у напрямку українських міст 96 крилатих ракет. Уточнену інформацію оприлюднила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

За даними відомства, ЗС РФ обстрілювала Україну 15 листопада не лише крилатими, а й керованими авіаційними ракетами.

Крім цього, як інформує командування, росіяни атакували українські міста дронами-камікадзе "Герань-2", Shahed-131, ударними безпілотниками "Орлан-10" та "Оріон".

Підрозділам протиповітряної оборони під час масованого обстрілу України вдалося знищити:

75 крилатих ракет типу "Калібр", Х-555 та Х-101;

10 дронів-камікадзе "Герань-2" та Shahed-131;

один "Орлан-10 та один "Оріон".

Варто нагадати, що 15 листопада ЗС РФ здійснили масований обстріл України. У напрямку українських міст випустили десятки крилатих ракет та дронів-камікадзе.

Декілька ракетних ударів було здійснено по Києву, а в Печерському районі столиці зафіксовано прильоти та падіння уламків російських ракет.

Командування Повітряних сил ЗСУ інформувало, що ЗС, здійснюючи масований обстріл України, випустили у напрямку українських міст не менше 80 крилатих ракет.