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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины Массированный обстрел городов Украины 15 ноября

Почти 100 ракет и десятки дронов: в ВСУ подвели итоги массированного обстрела Украины (фото)

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Фото: УНИАН | ВС РФ обстреливали Украину крылатыми и управляемыми авиаракетами

Украинские силы ПВО, по данным командования, сбили 75 крылатых и 2 авиационные управляемые ракеты. Россияне атаковали украинские города иранскими дронами-камикадзе.

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Вооруженные силы России в ходе массированного обстрела Украины 15 ноября выпустили в направлении украинских городов 96 крылатых ракет. Уточненную информацию обнародовала пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

По данным ведомства, ВС РФ обстреливали Украину 15 ноября не только крылатыми, но и управляемыми авиационными ракетами.

Помимо этого, как информирует командование, россияне атаковали украинские города дронами-камикадзе "Герань-2", Shahed-131, ударными беспилотниками "Орлан-10" и "Орион".

Подразделениям противовоздушной обороны в ходе массированного обстрела Украины удалось уничтожить:

  • 75 крылатых ракет типа "Калибр", Х-555 и Х-101;
  • 10 дронов-камикадзе "Герань-2" и Shahed-131;
  • один "Орлан-10 и один "Орион".
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Стоит напомнить, что 15 ноября ВС РФ осуществили массированный обстрел Украины. В направлении украинских городов выпустили десятки крылатых ракет и дронов-камикадзе.

Несколько ракетных ударов были осуществлены по Киеву, а в Печерском районе столицы зафиксированы прилеты и падение обломков российских ракет.

Командование Воздушных сил ВСУ информировало, что ВС, осуществляя массированный обстрел Украины, выпустили в направлении украинских городов не менее 80 крылатых ракет.