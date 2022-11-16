Почти 100 ракет и десятки дронов: в ВСУ подвели итоги массированного обстрела Украины (фото)
Украинские силы ПВО, по данным командования, сбили 75 крылатых и 2 авиационные управляемые ракеты. Россияне атаковали украинские города иранскими дронами-камикадзе.
Вооруженные силы России в ходе массированного обстрела Украины 15 ноября выпустили в направлении украинских городов 96 крылатых ракет. Уточненную информацию обнародовала пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.
По данным ведомства, ВС РФ обстреливали Украину 15 ноября не только крылатыми, но и управляемыми авиационными ракетами.
Помимо этого, как информирует командование, россияне атаковали украинские города дронами-камикадзе "Герань-2", Shahed-131, ударными беспилотниками "Орлан-10" и "Орион".
Подразделениям противовоздушной обороны в ходе массированного обстрела Украины удалось уничтожить:
- 75 крылатых ракет типа "Калибр", Х-555 и Х-101;
- 10 дронов-камикадзе "Герань-2" и Shahed-131;
- один "Орлан-10 и один "Орион".
Стоит напомнить, что 15 ноября ВС РФ осуществили массированный обстрел Украины. В направлении украинских городов выпустили десятки крылатых ракет и дронов-камикадзе.
Несколько ракетных ударов были осуществлены по Киеву, а в Печерском районе столицы зафиксированы прилеты и падение обломков российских ракет.
Командование Воздушных сил ВСУ информировало, что ВС, осуществляя массированный обстрел Украины, выпустили в направлении украинских городов не менее 80 крылатых ракет.