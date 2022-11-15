Россия массово ударила ракетами по Украине: есть прилеты в Киеве, в регионах работает ПВО

Очевидцы сообщили о пострадавших среди жителей столицы. По предварительной информации пострадали два жилых дома в Печерском районе.

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Масштабная воздушная тревога началась в Украине в 14:21 с объявления угрозы в Киеве и центральных областях. Спустя 20 минут сигнал тревоги прозвучал и в остальных регионах, кроме временно оккупированного Крыма.

Руководитель Криворожской военной администрации Александр Вилкул в своем телеграм-канале сообщил, что Вооруженные силы РФ выпустили по территории Украины большое количество ракет Х-101 при помощи боевого самолета Ту-95.

Около 14:40 ряд телеграм-каналов, а также народный депутат Алексей Гончаренко сообщили об успешной работе сил противовоздушной обороны в воздушном пространстве Сумской области. Также в сети были публикации о работе ПВО в Одесской и Черниговской областях.

Около 15:00 очевидцы сообщили о взрывах в Киеве. Некоторые телеграм-каналы писали о прилете в городе, также есть информация о работе ПВО в столице.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что прилеты были в Печерском районе, по предварительной информации, пострадали два жилых дома, несколько ракет сбила ПВО.

"Медики и спасатели на месте попаданий", — написал городской голова.

Столичные телеграм-каналы сообщили о пострадавших среди жителей Киева.

Об угрозе поражения объектов вражескими ракетами сообщало, в частности, руководство Черкасской, Житомирской и Киевской областей.

Отметим, что ранее спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат предупреждал, что в дни саммита "Большой двадцатки" на Бали существует угроза массированного ракетного удара со стороны российских войск по Украине.

Ранее в ВСУ сообщали, что уменьшение интенсивности ракетных обстрелов по Украине, зафиксированное в последние дни, свидетельствует о том, что Россия столкнулась с дефицитом ракет.