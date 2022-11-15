Росія масово вдарила ракетами по Україні: є прильоти в Києві, у регіонах працює ППО

Очевидці повідомили про постраждалих серед мешканців столиці. За попередньою інформацією, постраждали два житлові будинки в Печерському районі.

Related video

Масштабна повітряна тривога розпочалася в Україні о 14:21 з оголошення тривоги в Києві та центральних областях. Через 20 хвилин сигнал тривоги пролунав і в решті регіонів, крім тимчасово окупованого Криму.

Керівник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул у своєму телеграм-каналі повідомив, що Збройні сили РФ випустили по території України велику кількість ракет Х-101 за допомогою бойового літака Ту-95.

Близько 14:40 низка телеграм-каналів, а також народний депутат Олексій Гончаренко повідомили про успішну роботу сил протиповітряної оборони в повітряному просторі Сумської області. Також у мережі були публікації про роботу ППО в Одеській і Чернігівській областях.

Близько 15:00 очевидці повідомили про вибухи в Києві. Деякі телеграм-канали писали про приліт у місті, також є інформація про роботу ППО в столиці.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що прильоти були в Печерському районі, за попередньою інформацією, постраждали два житлові будинки, кілька ракет збили ППО.

"Медики та рятувальники на місці влучень", — написав міський голова.

Столичні телеграм-канали повідомили про постраждалих серед мешканців Києва.

Про загрозу ураження об'єктів ворожими ракетами повідомляло, зокрема, керівництво Черкаської, Житомирської та Київської областей.

Зазначимо, що раніше речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат попереджав, що в дні саміту "Великої двадцятки" на Балі існує загроза масованого ракетного удару з боку російських військ по Україні.

Раніше в ЗСУ повідомляли, що зменшення інтенсивності ракетних обстрілів по Україні, зафіксоване останніми днями, свідчить про те, що Росія зіткнулася з дефіцитом ракет.