ЗС РФ не завдають масованих ударів по Україні через дефіцит ракет, — командування (відео)

Протягом усього жовтня окупанти, за словами спікера Командування Повітряних сил Юрія Ігната, здійснили пуски лише 15 ракет "Калібр" у напрямку України.

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Зменшення інтенсивності ракетного обстрілу по Україні свідчить про те, що Росія зіткнулася з дефіцитом ракет. Про це повідомив спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, зараз ЗС РФ не можуть собі дозволити здійснювати часті ракетні удари по Україні через дефіцит озброєння.

Юрій Ігнат підкреслив, що йдеться про нестачу крилатих ракет "Калібр", "Іскандер", Х-555 та Х-101. Водночас, як попереджає спікер Командування, щодня здійснюється застосування ворогом авіаційних ракет Х-59 та Х-31, які окупанти випускають у напрямі позицій українських військ на лінії фронту.

"Щодо обстрілів критичної інфраструктури — зараз не бачимо за цей тиждень застосування "шахідів" і крилатих ракет. Очевидно, що противник не може собі дозволити завдавати масованих ракетних ударів постійно, тому що відчуває певний дефіцит цього озброєння", — продовжив Юрій Ігнат під час брифінгу та додав, що протягом усього жовтня ЗС РФ здійснили пуски лише 15 ракет "Калібр" у напрямку України.

Водночас російські війська продовжують обстрілювати українські міста реактивної артилерії та зенітних ракет С-300, яких у Кремля "надміру".

Відповідаючи на уточнювальне питання про те, чи означає нинішнє затишшя, що ЗС РФ накопичують сили для чергового масованого обстрілу, Юрій Ігнат зазначив, що затишшя можна назвати умовним, оскільки на сході України тривають масовані обстріли прифронтових міст.

[ + – ] ЗС РФ не завдають масованих ударів по Україні через дефіцит ракет

Декількома днями раніше Юрій Ігнат попереджав, що російські війська можуть здійснити масовані ракетні удари по Україні під час проведення саміту лідерів G20 в Індонезії.

Також повідомлялося, що ЗС РФ можуть вдатися до тактики килимових бомбардувань, які Росія успішно здійснювала в процесі конфлікту в Сирії.