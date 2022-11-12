ЗС РФ можуть завдати масованих ударів по Україні під час саміту G20, — командування

Росія накопичує ракетні резерви та через любов до "сакральних дат" може обстріляти Україну під час проведення саміту G20.

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ЗС РФ можуть здійснити масований ракетний удар по Україні під час проведення саміту G20 на Балі. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, Кремль любить символічні дати, через що під час проведення саміту G20 на Балі, який відбудеться 15 та 16 листопада, ЗС РФ можуть завдати масованого ракетного удару по Україні.

Юрій Ігнат припустив, що зараз Росія може накопичувати резерви для здійснення чергової атаки. У цьому контексті офіцер нагадав, що виробництво ракетного озброєння займає "не один-два дні".

"Ракети, що були в них до повномасштабного вторгнення, вони робили роками. Їх складували, підвозили та розміщували... Це дуже складний процес виготовлення ракети. Це не один день-два робиться. На сьогодні вони випустили неймовірну кількість ракет по Україні та не можуть собі дозволити завдавати так часто таких самих залпів, як було 10 жовтня", — продовжив спікер Командування та припустив, що нові ракетні удари можуть бути здійснені по Україні після поповнення запасів.

Не виключено, що "сакральною датою" для нової атаки на українські міста може стати саміт G20 на Балі, на якому будуть присутні світові лідери.

"Вони люблять на такі дні проводити якісь провокації", — резюмував Ігнат, попереджаючи українців про можливу небезпеку з боку ЗС РФ.

Декількома днями раніше Юрій Ігнат стверджував, що ЗС РФ продовжать здійснювати повітряний тероризм восени та взимку. Росіяни, за словами спікера Командування ЗС ЗСУ, не можуть досягти успіху на передовій і будуть завдавати нових ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури.

Також повідомлялося, що Росія може здійснювати в Україні такі ж килимові бомбардування, які вона успішно відпрацьовувала під час війни в Сирії.