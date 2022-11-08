Росія може вдатися до таких же бомбардувань в Україні, як і в Сирії, — ВВС

Київ, на думку аналітиків, досяг успіху в ліквідації повітряних цілей, але Україна потребує зміцнення ППО для запобігання "сирійському" сценарію.

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Росія може використати в Україні сценарій килимових бомбардувань, який вона успішно відпрацювала під час конфлікту в Сирії. Про це повідомляє британська служба ВВС, посилаючись на доповідь аналітичного центру Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI).

Аналітики зазначають, що жодна зі сторін повномасштабної війни повністю не встановила контроль над українським небом. Це пов'язано з тим, що пілоти не хочуть ризикувати бути збитими системами ППО.

На сьогодні РФ активно застосовує балістичні та крилаті ракети, а також іранські дрони-камікадзе "Герань-2" для атаки по об'єктах критичної інфраструктури України. За словами аналітиків, Київ досяг певних успіхів у ліквідації багатьох повітряних цілей, але ті, що все ж таки долетіли до "пункту призначення", завдали серйозної шкоди українській інфраструктурі напередодні зими.

"Україна ризикує залишитися без зброї, необхідної їй для відбиття масованих російських повітряних атак. Якщо західні країни не підтримають і не збільшать постачання засобів ППО в Україну, то Росія, ймовірно, використовуватиме ті самі методи бомбардувань, які вона використовувала в Сирії. Командувачем українською кампанією призначили генерала Сергія Суровікіна, який керував інтенсивними бомбардуваннями таких міст, як Алеппо", — йдеться в доповіді RUSI, в якій аналітики закликають країни Заходу "не заспокоюватися" у сфері подальших постачань зенітно-ракетних комплексів для зміцнення ППО України.

На день раніше військова розвідка України попереджала, що ЗС РФ готують військові провокації в окупованій Херсонській області. За даними ГУР, росіяни хочуть обстріляти мирні населені пункти та звинуватити в атаці на цивільних українців Збройні сили.

Також повідомлялося, що восени та взимку ЗС РФ продовжать здійснювати повітряний тероризм, атакуючи українські міста дронами-камікадзе та балістичними ракетами.

Варто зазначити, що 7 листопада Міністерство оборони повідомило про прибуття в Україну зенітно-ракетних комплексів NASAMS та Aspide, які мають зміцнити ППО країни.