Россия может прибегнуть к таким же бомбардировкам в Украине, как и в Сирии, — ВВС

Киев, по мнению аналитиков, добился успеха в ликвидации воздушных целей, но Украина нуждается в укреплении ПВО для предотвращения "сирийского" сценария.

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Россия может использовать в Украине сценарий ковровых бомбардировок, который она успешно отработала в ходе конфликта в Сирии. Об этом сообщает британская служба ВВС, ссылаясь на доклад аналитического центра Королевского института объединенных служб (RUSI).

Аналитики отмечают, что ни одна из сторон полномасштабной войны полностью не установила контроль над украинским небом. Это, как сказано в докладе, связано с тем, что пилоты не хотят рисковать быть сбитыми системами ПВО.

На сегодняшний день РФ активно применяет баллистические и крылатые ракеты, а также иранские дроны-камикадзе "Герань-2" для атаки по объектам критической инфраструктуры Украины. По словам аналитиков, Киев добился определенных успехов в ликвидации многих воздушных целей, но те, что все же долетели до "пункта назначения", нанесли серьезный ущерб украинской инфраструктуре накануне зимы.

"Украина рискует остаться без оружия, необходимого ей для отражения массированных российских воздушных атак. Если западные страны не поддержат и не увеличат поставки средств ПВО в Украину, то Россия, вероятно, будет использовать те же методы бомбардировок, которые она использовала в Сирии. Командующим украинской кампанией назначили генерала Сергея Суровикина, который руководил интенсивными бомбардировками таких городов, как Алеппо", — говорится в докладе RUSI, в котором аналитики призывают страны Запада "не успокаиваться" в сфере дальнейших поставок зенитно-ракетных комплексов для укрепления ПВО Украины.

Днем ранее военная разведка Украины предупреждала, что ВС РФ готовят военные провокации в оккупированной Херсонской области. По данным ГУР, россияне хотят обстрелять мирные населенные пункты и обвинить в атаке на гражданских украинские Вооруженные силы.

Также сообщалось, что осенью и зимой ВС РФ продолжат осуществлять воздушный терроризм, атакуя украинские города дронами-камикадзе и баллистическими ракетами.

Стоит отметить, что 7 ноября Министерство обороны сообщило о прибытии в Украину зенитно-ракетных комплексов NASAMS и Aspide, которые должны укрепить ПВО страны.