В Украину прибыли комплексы NASAMS и Aspide, — Резников (фото)

Глава Минобороны поблагодарил за помощью Норвегию, Испанию и США, и добавил, что западное вооружение усилят украинскую ПВО.

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В Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide. Эту информацию в своем микроблоге Twitter сообщил глава Министерства обороны Алексей Резников.

Профильный министр официально подтвердил, что зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide прибыли в Украину.

Резников в своем микроблоге не уточнил, когда именно была осуществлена поставка западного вооружения, но добавил, что прибывшие ЗРК существенно усилят украинскую ПВО.

"Смотрите кто здесь! Это вооружение значительно усилит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным. Мы будем продолжать сбивать вражеские цели, которые атакуют нас", — продолжил Алексей Резников в своем микроблоге.

Глава Минобороны также отдельно поблагодарил Норвегию, Испанию и Соединенные Штаты за отправку зенитно-ракетных комплексов NASAMS и Aspide.

[ + – ] В Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide

ЗРК Aspide — сухопутный зенитно-ракетный комплекс малой дальности. ЗРК Aspide используют для противовоздушной оборон районов или объектов. Комплекс успешно применяется для уничтожения самолетов, вертолетов, а также БПЛА. Максимальная высота поражения цели составляет 6 километров.

ЗРК NASAMS — передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс. ЗРК предназначен для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах. Комплекс NASAMS может уничтожать дроны, баллистические ракеты, вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и другие воздушные цели, которые умеют маневрировать.

Отметим, что в начале октября Министерство обороны Испании сообщило, что украинские военнослужащие проходят обучение по эксплуатации зенитно-ракетных комплексов Aspide. Обучающая миссия бойцов Вооруженных сил Украины должна была завершиться 14 октября, а на 1 ноября был запланирован приезд в европейскую страну новой группы солдат.

Уже в начале ноября издание The NYT сообщало, что украинские военнослужащие заканчивают обучение на ЗРК NASAMS, а западное вооружение будет отправлено в Украину в ближайшие дни.