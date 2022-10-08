"Пока не выиграют войну": украинские военные учатся в Испании управляться с ЗРК Aspide

В Минобороны Испании сообщили, что миссия по обучению завершится 14 октября. Однако уже 1 ноября в страну на обучение прибудет новая группа украинских военных.

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Министр обороны Испании Маргарита Роблес посетила эскадрилью поддержки воздушного развертывания (EADA) на авиабазе Сарагоса, где 19 украинских военнослужащих проходят обучение по работе с ЗРК Aspide. Об этом сообщает сайт Минобороны Испании.

В сообщении говорится, что обучение проходит в рамках обязательства Министерства обороны по оказанию устойчивой поддержки Украине.

Ведомство также сообщает, что ЗРК позволит ВСУ действовать автономно в районе боевых действий. Также она будет работать как система сдерживания. Обучение разделено на две части: одна для системных операторов и другая для обслуживающего персонала (оружейники, механики и электронщики).

Как заявила Роблес, она выразила украинским военным поддержку и признание от имени всей Испании.

"Ваше пребывание здесь для нас является способом показать вам нашу признательность и восхищение. Весь украинский народ и вы показали, что вы храбры и героичны", — сказал министр.

По ее словам, Испания чувствует близость с Украиной как со страной, а потому будет поддерживать ее до тех пор, пока война не будет выиграна полностью.

"Украина подает пример миру, это пример для всех граждан, а также для испанских военных", — сказала Роблес.

Что такое ЗРК Aspide

Spada Aspide представляет собой сухопутный ЗРК малой дальности. Его используют для противовоздушной оборон районов или объектов. Комплекс действенен против самолетов, вертолетов, а также БПЛА. Максимальная высота поражения цели – 6 км.

Ранее Фокус сообщал, что в Кремле перекладывают вину за военные неудачи на генералов. По словам журналистов, с момента начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля по меньшей мере восемь генералов армии РФ были уволены.

Также мы писали, что над Киевом возведут специальный купол для защиты от дронов-камикадзе. Купол будет представлять собой сеть БПЛА-перехватчиков, способных противодействовать атакам иранских дронов Shahed-136.

Еще напомним, что треть немецких гаубиц PzH 2000 в Украине нуждается в ремонте, их отправят в Словакию. По информации журналистов, ранее САУ Panzerhaubitze 2000 планировали ремонтировать в Польше, но с этим возникли проблемы из-за конкуренции производителей. Возможно, уже нашлась альтернатива.