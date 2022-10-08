"Пока не выиграют войну": украинские военные учатся в Испании управляться с ЗРК Aspide
В Минобороны Испании сообщили, что миссия по обучению завершится 14 октября. Однако уже 1 ноября в страну на обучение прибудет новая группа украинских военных.
Министр обороны Испании Маргарита Роблес посетила эскадрилью поддержки воздушного развертывания (EADA) на авиабазе Сарагоса, где 19 украинских военнослужащих проходят обучение по работе с ЗРК Aspide. Об этом сообщает сайт Минобороны Испании.
В сообщении говорится, что обучение проходит в рамках обязательства Министерства обороны по оказанию устойчивой поддержки Украине.
Ведомство также сообщает, что ЗРК позволит ВСУ действовать автономно в районе боевых действий. Также она будет работать как система сдерживания. Обучение разделено на две части: одна для системных операторов и другая для обслуживающего персонала (оружейники, механики и электронщики).
Как заявила Роблес, она выразила украинским военным поддержку и признание от имени всей Испании.
"Ваше пребывание здесь для нас является способом показать вам нашу признательность и восхищение. Весь украинский народ и вы показали, что вы храбры и героичны", — сказал министр.
По ее словам, Испания чувствует близость с Украиной как со страной, а потому будет поддерживать ее до тех пор, пока война не будет выиграна полностью.
"Украина подает пример миру, это пример для всех граждан, а также для испанских военных", — сказала Роблес.
Что такое ЗРК Aspide
Spada Aspide представляет собой сухопутный ЗРК малой дальности. Его используют для противовоздушной оборон районов или объектов. Комплекс действенен против самолетов, вертолетов, а также БПЛА. Максимальная высота поражения цели – 6 км.
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