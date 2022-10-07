Над Киевом возведут специальный купол для защиты от дронов-камикадзе (видео)

Купол будет представлять собой сеть БПЛА-перехватчиков, способных противодействовать атакам иранских дронов Shahed-136.

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Киев хотят защитить антидроновым куполом, который предварительно назвали "Муромец". Об этом сообщили в прямом эфире телеканал "Киев".

Совместный украинско-канадский проект был поставлен в приоритет в связи с недавними атаками дронами-камикадзе Белой Церкви.

Известно, что купол будет состоять из сети БПЛА-перехватчиков, способных предупреждать налеты и противодействовать атакам иранских "шахидов". Строить защиту планируют за средства международных доноров.

Украинские СМИ также проинформировали о том, что соответсвующее решение обсудили 7 октября в стенах Киевской городской государственной администрации.

Президент канадского концерна по производству дронов "Dragan Fly", который присутствовал на рабочем совещании, пообещал Киеву полную техническую поддержку.

Сам проект "Муромец" широкой общественности представят на Национальном оборонном хакатоне, которій пройдет в украинской столице с 19 по 21 октября.

Ранее ВСУ рассказали украинцам, как распознать иранский беспилотник Shahed-136 издалека. Услышав шум, напоминающий работающую бензопилу или двигатель мопеда, стоит немедленно идти в укрытие, держась подальше от объектов инфраструктуры, которые могут стать целью БПЛА.

Военные также рассказали, чем опасны Shahed 136 и как с ними бороться. По словам экспертов, в арсенале украинских военных есть много эффективных средств для уничтожения иранских беспилотников, включая системы ПВО и стрелковое оружие.