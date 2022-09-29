ВСУ рассказали украинцам, как распознать иранский беспилотник Shahed-136 по звуку

Оперативное командование "Юг" призвало мирных жителей прятаться в укрытия и держаться подальше от объектов инфраструктуры.

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Дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства, которые Россия использует для ударов на территории Украины, легко узнать по звуку. Пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала об особенностях боевой машины во время брифинга 28 сентября.

ВСУ заметили, что Shahed-136 обычно летают на низкой высоте, чтобы украинским войскам ПВО их было сложнее обнаружить и сбить. Однако во время полета дроны издают сильный шум, который можно услышать даже ночью — он похож на звук бензопилы или двигателя от мопеда.

"Если люди слышат такой звук, им стоит идти в укрытие и избегать мест, куда могут быть направлены эти дроны", – предупредила Наталья Гуменюк.

Она добавила, что российские войска с помощью Shahed-136 обычно атакуют не позиции ВСУ или скопления людей, а объекты инфраструктуры. При этом иранские БПЛА на службе ВС РФ оказались малоэффективными: с 10 сентября украинские защитники зафиксировали более 30 дронов, из них 22 уничтожены. Десяток Shahed-136 поразили цели, но не нанесли большого ущерба.

Информация о первом дроне Shahed-136, сбитом в Украине, появилась 13 сентября. ВСУ показали останки уничтоженного БПЛА на окраине города Купянск в Харьковской области, модель опознали по характерным стабилизаторам на крыльях, хотя россияне изменили маркировку на "Герань-2".

Эксперты рассказали, что ВСУ уже научились сбивать Shahed-136 с помощью систем ПВО, РЭБ и даже обычного стрелкового оружия. У дронов есть слабые стороны, однако Россия использует их для нанесения ударов вместо ракет.

За сутки 26-27 сентября ВСУ удалось уничтожить сразу шесть Shahed 136. Армия России нацелила "камикадзе" на Одессу и Николаевскую область, но попросту их потеряла.