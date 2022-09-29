ЗСУ розповіли українцям, як розпізнати іранський безпілотник Shahed-136 за звуком

Оперативне командування "Південь" закликало мирних жителів ховатися в укриття та триматися якомога далі від об'єктів інфраструктури.

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Дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, які Росія використовує для ударів на території України, легко впізнати за звуком. Прессекретарка Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла про особливості бойової машини під час брифінгу 28 вересня.

ЗСУ зауважили, що Shahed-136 зазвичай літають на низькій висоті, щоб українським військам ППО їх було складніше виявити та збити. Однак під час польоту дрони видають сильний шум, який можна почути навіть уночі — він схожий на звук бензопили чи двигуна від мопеда.

"Якщо люди чують такий звук, їм варто йти в укриття та уникати місць, куди можуть бути спрямовані ці дрони", — попередила Наталія Гуменюк.

Вона додала, що російські війська за допомогою Shahed-136 зазвичай атакують не позиції ЗСУ чи скупчення людей, а об'єкти інфраструктури. Водночас іранські БПЛА на службі ЗС РФ виявилися малоефективними: з 10 вересня українські захисники зафіксували понад 30 дронів, з них 22 знищено. Десяток Shahed-136 вразив цілі, але не завдав великої шкоди.

Інформація про перший дрон Shahed-136, збитий в Україні, з'явилася 13 вересня. ЗСУ показали залишки знищеного БПЛА на околиці міста Куп'янськ у Харківській області, модель впізнали за характерними стабілізаторами на крилах, хоча росіяни змінили маркування на "Герань-2".

Експерти розповіли, що ЗСУ вже навчилися збивати Shahed-136 за допомогою систем ППО, РЕБ і навіть звичайної стрілецької зброї. Дрони мають слабкі сторони, проте Росія використовує їх для завдання ударів замість ракет.

За добу 26-27 вересня ЗСУ вдалося знищити одразу шість Shahed 136. Армія Росії націлила "камікадзе" на Одесу та Миколаївську область, але просто їх втратила.