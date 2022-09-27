Мінус сім Shahed 136: ЗСУ відбили дві атаки безпілотників за 10 годин

Армія України вже здобула достатньо досвіду у боротьбі з іранськими БПЛА та знайшли ефективні засоби для їх поразки.

Related video

Українські військові ефективно відбивають атаки армії Росії, знищуючи іранські дрони Shahed 136 у повітрі. Повітряні сили України відзвітували у Facebook, що за 10 год збили щонайменше 6 ворожих безпілотників.

26 вересня близько 22:00 українські зенітники Оперативного командування "Південь" вразили три Shahed 136, націлені на Одесу. Крім того, ще один такий БПЛА вдалося збити раніше, близько 2 години ночі. Вранці, 27 вересня, російські війська направили три Shahed 136 до Миколаївської області, проте ППО ЗСУ також вдалося їх збити близько 8 години ранку.

Повітряні сили України наголошують, що військовослужбовці всіх родів військ набувають все більшого досвіду у знищенні ворожих дронів-камікадзе, зокрема іранського виробництва. Вони знаходять найефективніші методи боротьби з БПЛА та баражувальними боєприпасами, які застосовують росіяни.

Shahed-136 — це безпілотний літальний апарат з Ірану, призначений для ураження об'єктів на великій відстані. Він наводиться на мету за супутниковими координатами, а запускається з пускової платформи. За допомогою двигуна дрон розганяється та набирає висоту, а потім пікірує та врізається в об'єкти, детонуючи боєголовку вагою близько 40 кг у носовій частині.

Раніше експерти розповіли, навіщо Росія використовує іранські дрони Shahed 136 і як їх можна збити. ЗСУ з'ясували, що БПЛА є вразливими як для систем ППО, так і для засобів радіоелектронної боротьби. Росіяни можуть використовувати їх замість ракет, щоб вражати західне озброєння.

Писали також, що Україна одержала ізраїльське обладнання для придушення БПЛА. За інформацією ЗМІ, одна з компаній-розробників передала через Польщу пристрої, що підходять під визначення "передової оборонної технології".

З'явилася інформація, що іранські дрони-камікадзе комплектують процесорами із США. Мікросхеми виробництва компанії Texas Instruments виявили в апаратах Shahed-131.