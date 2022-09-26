Іранські дрони-камікадзе комплектують процесорами зі США — стратком ЗСУ (фото)

У блоках управління польотом дронів Shahed-131 є кілька плат із процесорами від американської компанії Texas Instruments. Систему GPS-наведення апарата важко придушити засобами РЕБ.

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Іранські дрони-камікадзе Shahed-131 містять процесори виробництва американської компанії Texas Instruments. Про це йдеться в доповіді управління стратегічних комунікацій Збройних сил України ЗСУ.

Блок управління польотом FCU містить 5 виготовлених на замовлення друкованих плат (PCB) із процесорами TMS320 F28335 Texas Instruments. Це високоінтегрований і продуктивний набір мікросхем для вимогливих програм управління, зазначили автори матеріалу.

Блок управління двигуном (ECU) містив одну друковану плату з процесором Texas Instruments. Цей модуль контролюватиме всі характеристики двигуна під час польоту.

На сайті компанії йдеться, що вона створює широкий спектр високонадійної продукції для космічної, авіа- й оборонної сфер.

"Електронна система всередині безпілотника пов'язана дротом зі спеціальним маркуванням. Усі маркування в UAS (системі виробництва) були написані англійською мовою", — йдеться в характеристиці.

Дрон-каміказд Shahed-131 використовує цивільні приймачі GPS

Дрон-камікадзе Shahed-131 — попередник версії Shahed-136 із аналогічним принципом дії та максимально уніфікованими основними складовими, зазначає видання Defence Express.

Насамперед ідеться про електроніку, компонування й аеродинамічні рішення. Електронні компоненти дрона — всі цивільні, а із систем наведення — лише приймач GPS цивільного класу, що дозволяє використовувати цей дрон виключно проти стаціонарних об'єктів.

За словами фахівців, у GPS-наведення додали систему, яка не дає заглушити сигнали GPS засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ). На дроні встановлена ​​примітивна інерційна система, що дозволяє йому утримувати приблизний курс і висоту, якщо супутникова навігація заборонена.

[ + – ] Іранський дрон може зносити вітром, якщо він залетить у зону придушення сигналу GPS

"Коли дрон залітає в зону, де пригнічуються сигнали GPS, його зносить вітром, набігають похибки самої інерційної системи. Залежно від швидкості й напрямку вітру, відхилення може сягати 5% від подоланої відстані без GPS. На ділянці 5 км це дасть похибку у 250 м. Коли GPS-сигнал відновиться, дрон скоригує політ", — вказують дослідники.

Повітряні Сили України здатні збивати іранські дрони Shahed-136 і Shahed-131 за допомогою зенітних ракетних комплексів. Але на це йдуть зенітні ракети, призначені для знищення літаків і крилатих ракет, зауважило Defence Express.

"Найефективнішим варіантом може бути американський самохідний зенітно-ракетний комплекс ближньої дії AN/TWQ-1 Avenger. Фактично той же ПЗРК Stinger, але на базі HMMWV, і відразу 8 ракет, що дозволяє навіть 1 комплексу відбивати масований повітряний напад", — визнали автори.

Нагадаємо, що Києву вдалося отримати в Ізраїлю технології протидії дронам. Крім того, Ізраїль передавав Україні розвідувальну інформацію про іранські дрони, якими володіє армія Росії.

Російські окупанти 23 вересня атакували Одесу двома іранськими дронами-камікадзе Shahed-136 із моря. Того дня було знищено адміністративну будівлю в припортовій зоні.

Посла Ірану в Україні позбавили акредитації за постачання Росії іранських дронів. Київ вважає кроки Тегерана недружніми.