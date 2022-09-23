ЗС РФ атакували Одесу двома іранськими дронами-камікадзе, є загиблий, — ОК "Південь" (відео)

БПЛА Shahed-136 атакували припортову зону міста з моря та знищили адміністративну будівлю.

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Російська армія атакувала Одесу за допомогою двох іранських дронів-камікадзе Shahed-136 із моря. Про це розповіли в оперативному командуванні "Південь".

Повідомляється, що внаслідок російської атаки загинула одна людина.

Крім того, два безпілотники з Ірану знищили адміністративну будівлю в припортовій зоні міста. Там почалася пожежа, її ліквідують рятувальні служби.

У ОК "Південь" заявили, що один Shahed-136 збили українські сили протиповітряної оборони над морем.

Зазначимо, що звуки вибухів та стрільби в Одесі тривали близько пів години, а над містом літали дрони. Перший вибух пролунав о 14:20, а о 14:30 було оголошено повітряну тривогу, о 15:18 пролунав відбій.

Що відомо про Shahed-136?

Shahed-136 — іранський дрон-камікадзе, вперше представлений у 2020 році, він задіяний для знищення наземних цілей на великій відстані. Дальність польоту БПЛА становить близько 2500 км, а вага — близько 200 кг, його довжина — 3,5 м, розмах крил — 2,5 м. Мета знищується боєголовкою, що міститься в носовій частині апарату.

Нагадаємо, 22 вересня повідомлялося, що ЗСУ знищили 4 іранські БПЛА Shahed-136 у Миколаївській області. Дрони-камікадзе вдалося збити за допомогою двох зенітних керованих ракет середньої дальності.

Також ЗМІ писали, що Україна одержала ізраїльські пристрої для боротьби з іранськими безпілотниками. За інформацією журналістів, Київ отримав ізраїльські технології через посередництво Польщі.

20 вересня українські військові вперше збили іранський Shahed-136 у Миколаївській області.