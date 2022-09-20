ЗСУ вперше збили іранський дрон-камікадзе Shahed-136, — командування ВПС України (фото)

Засоби протиповітряної оборони збили іранський баражувальний боєприпас у Миколаївській області.

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Українські військові збили іранський дрон-камікадзе Shahed-136 і російський штурмовик Су-25. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ у фейсбуці.

20 вересня, в районі 16:00, у Миколаївській області силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" було збито іранський снаряд Shahed-136, який постачають у російські війська. У ЗС РФ його маркують як "Герань-2".

[ + – ] Залишки іранського БПЛА

Також близько 17:00 бійці зенітної ракетної Одеської бригади збили черговий російський штурмовик Су-25.

Що відомо про дрона-камікадзе Shahed-136?

Shahed-136 — це баражувальний боєприпас, який важить 200 кг. Його розмах крил становить 2,5 метра. Достовірної інформації про характеристики БПЛА немає. Відомо, що його застосовували в Ємені у 2020 році. За даними Military Factory, всього було вироблено близько 100 Shahed-136. Вага бойової частини невідома.

[ + – ] Рендер іранського БПЛА Shahed-136

Нагадаємо, ЗС РФ завдали удару по порту Очакова дронами-камікадзе Shahed-136. В ОК "Південь" зазначають, що окупанти активізували застосування баражувальних снарядів на різних напрямках.

Раніше ЗМІ писали, що іранські Shahed-136 стануть серйозною загрозою для української техніки.