Окупанти вдарили по порту Очакова дронами-камікадзе (відео)

За даними оперативного командування "Південь", росіяни активізували застосування БПЛА-камікадзе на різних напрямках.

Related video

Оперативне командування "Південь" повідомило про те, що росіяни стали частіше застосовувати дрони-камікадзе на різних напрямках, зокрема за останню добу вони направили двох таких безпілотників на портову інфраструктуру Очакова. Внаслідок атаки виникла пожежа, яку швидко загасили, ніхто не постраждав.

Також окупанти продовжують застосовувати звичніші види озброєнь для обстрілів українських позицій та населених пунктів, розташованих як на лінії фронту, так і в тилу. У Березнегуватому Миколаївської області ударом з РСЗВ "Смерч" частково зруйновано елеватор, троє працівників підприємства отримали поранення. Під час обстрілу зазнали пошкоджень кілька будівель у центральній частині селища, серед них професійний ліцей. Проте обійшлося без жертв.

Крім цього вночі дісталося Нікопольському району Дніпропетровської області, по якому російські війська били з важкої ствольної артилерії та РСЗВ "Град", випустивши понад сотню снарядів. За попередніми даними, постраждалих немає.

У ОК "Південь" зазначають, що у Чорному морі зараз перебувають 11 російських військових кораблів та катерів. Побоюючись українських ракет, вони ховаються за Кримом, але тримають напоготові три надводні ракетоносії з 24 ракетами "Калібр" і три великі десантні кораблі.

Які дрони використовують ЗС РФ?

Як повідомлялося, росіяни вже не вперше застосовують дрони-камікадзе для атак на українські міста. Вночі 15 вересня російські війська атакували Нікопольський район, вважається, що під час атаки використовувалися іранські ударні дрони Shahed-136.

Ці безпілотники запускають за допомогою пускової установки розміром з контейнер вантажного автомобіля, в якій може бути цілий рій БПЛА. Кожен дрон може нести від 4 до 8 ракет чи бомб. Технічні характеристики офіційно не розкриваються, але іранські ЗМІ повідомляють такі дані:

Довжина: 3,5 м

Розмах крил: 2,5 м

Вага: близько 200 кг

Швидкість: 185 км/год

Дальність польоту: 1800–2500 км.

Наприкінці серпня з'явилася інформація, що Росія отримала від Ірану бойові БПЛА двох типів : Mohajer-6 та дрони лінійки Shahed (точна модель не розголошувалась).

Нагадаємо, 13 вересня стало відомо, що ЗСУ вперше збили дрон Shahed-136 з Ірану під Куп'янськом Харківської області, який нещодавно звільнили з-під окупації. Незважаючи на російський напис, дрон вдалося ідентифікувати за специфічною формою крила зі стабілізаторами.

Раніше Збройні сили України захопили два дрони, які російські окупанти переробили для атаки в режимі "камікадзе".