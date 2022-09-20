Оккупанты ударили по порту Очакова дронами-камикадзе (видео)

По данным оперативного командования "Юг", россияне активизировали применение БПЛА-камикадзе на разных направлениях.

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Оперативное командование "Юг" сообщило о том, что россияне стали чаще применять дроны-камикадзе на разных направлениях, в частности за последние сутки они направили два таких беспилотника на портовую инфраструктуру Очакова. В результате атаки возник пожар, который быстро потушили, никто не пострадал.

Также оккупанты продолжают применять более привычные виды вооружений для обстрелов украинских позиций и населенных пунктов, расположенных как на линии фронта, так и в тылу. В Березнеговатом Николаевской области ударом из РСЗО "Смерч" частично разрушен элеватор, три работника предприятия получили ранения. Во время обстрела получили повреждения несколько зданий в центральной части поселка, среди них профессиональный лицей. Однако обошлось без жертв.

Помимо этого ночью досталось Никопольскому району Днепропетровской области, по которому российские войска били из тяжелой ствольной артиллерии и РСЗО "Град", выпустив более сотни снарядов. По предварительным данным, пострадавших нет.

В ОК "Юг" отмечают, что в Черном море сейчас находятся 11 российских военных кораблей и катеров. Опасаясь украинских ракет, они прячутся за Крымом, но держат наготове три надводных ракетоносителя с 24 ракетами "Калибр" и три больших десантных корабля.

Какие дроны используют ВС РФ?

Как сообщалось, россияне уже не впервые применяют дроны-камикадзе для атак на украинские города. Ночью 15 сентября российские войска атаковали Никопольский район, предполагается, что во время атаки использовались иранские ударные дроны Shahed-136.

Эти беспилотники запускают с помощью пусковой установки размером с контейнер грузового автомобиля, в которой может помещаться целый рой БПЛА. Технические характеристики официально не раскрываются, но иранские СМИ сообщают такие данные:

Длина: 3,5 м

Размах крыльев: 2,5 м

Вес: около 200 кг

Скорость: 185 км/ч

Дальность полета: 1800-2500 км.

В конце августа появилась информация, что Россия получила от Ирана боевые БПЛА двух типов: Mohajer-6 и дроны линейки Shahed (точная модель не разглашалась).

Напомним. 13 сентября стало известно, что ВСУ впервые сбили дрон Shahed-136 из Ирана под Купянском Харьковской области, который недавно освободили из-под оккупации. Несмотря на российскую надпись, дрон удалось идентифицировать по специфической форме крыла со стабилизаторами.

Ранее Вооруженные силы Украины захватили два дрона, которые российские оккупанты переделали для атаки в режиме "камикадзе".