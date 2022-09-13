Не помог россиянам: ВСУ впервые сбили иранский ударный дрон Shahed-136 (фото)

БПЛА из Ирана должны были значительно усилить мощь ВС РФ, но украинцы умеют их сбивать.

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Вооруженные силы Украины впервые зафиксировали уничтожение иранского ударного беспилотника, который использовали российские войска. Об этом стало известно порталу "Милитарный".

Офицер ВСУ и военный инженер по имени Максим опубликовал в Twitter фотографии БПЛА, сбитого в окрестностях недавно освобожденного города Купянск Харьковской области. По словам автора, ударный дрон произведен в Иране и, предположительно, использовался россиянами.

Как обратил внимание "Милитарный", на останках аппарата выведена надпись кирилицей "М214 Грань-2", однако по внешнему виду корпус идентичен иранским дальнобойным ударным дронам-камикадзе Shahed-136 — эта модель имеет cтабилизаторы на крыле точно такой же формы. Ранее не сообщалось ни об одном случае столкновения с такими беспилотниками на территории Украины.

В конце 2021 года Иран показал, что Shahed-136 можно запускать с помощью установки, замаскированной под контейнер грузового автомобиля. Точные характеристики иранская армия не разглашает, но по данным сайт Military Factory, БПЛА является барражирующим боеприпасом, которій можно запускать по несколько штук в так называемых роях. Он имеет широкое треугольное крыло со стабилизирующими рулями на концах. В носовой части корпуса спрятана боеголовка и оптические системы наведения, в задней части расположен двигатель и двухлопастный винт, обеспечивающий дальность полета около 2 тыс. км.

Ранее писали о характеристиках самых опасных дронов Ирана: Shahed-129, Shahed-191, Fortros. Эти дроны могут вести разведку с большой высоты и поражать цели с помощью ракет.

Сообщалось также, что Россия получила иранские дроны двух типов: Mohajer-6 и Shahed (точные модели неизвестны). Как утверждают источники, российские войска могут использовать эти БПЛА на территории Украины для поиска и уничтожения целей, а также для ведения радиоэлектронной разведки.

ВВС Украины призвало не бояться иранских ударных дронов, поскольку их могут сбивать системы ПВО.