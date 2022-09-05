"Обычная цель для зенитно-ракетных войск": ВВС Украины об иранских ударных БПЛА

По словам Юрия Игната, иранские дроны выполнены из контрабандных деталей, поэтому есть вероятность, что они не очень качественные.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что иранские ударные беспилотники имеют большую полезную нагрузку, чем украинские "Байрактары", однако выводы по ним рано делать. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо", передает "Украинская правда".

По словам Игната, ударные беспилотники иранского производства собраны из контрабандных деталей потому что страна находится под санкциями. Поэтому он выражает надежду, что дроны не очень качественные. При этом он не уверен, что российская армия получит их сотнями, при этом нужно пройти обучение для их эксплуатации.

"Как говорится: будем пробовать. Это обычная цель, которую будут сбивать наши зенитные ракетные войска. Как это сейчас делают с российскими "Орланами" и "Форпостами". Единственное, что нужно делать поправку на то, что это — современный ударный дрон", — говорит Юрий Игнат.

Также спикер отметил, что иранские ударные БПЛА несут достаточно много вооружения. Их полезная нагрузка превышает украинские "Байрактары" втрое. Однако выводы делать по ним еще рано.

Напомним, американский полковник считает, что иранские БПЛА не помогут РФ уничтожать американские РСЗО HIMARS.

Ранее сообщалось, что РФ недовольны закупленными у Ирана ударными беспилотниками из-за технических проблем.