"Звичайна ціль для зенітно-ракетних військ": ВПС України про іранські ударні БПЛА

За словами Юрія Ігната, іранські дрони виконані з контрабандних деталей, тому є ймовірність, що вони не дуже якісні.

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що іранські ударні безпілотники мають більше корисне навантаження, ніж українські "Байрактари", проте висновки щодо них рано робити. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Еспресо", повідомляє "Українська правда".

За словами Ігната, ударні безпілотники іранського виробництва зібрані з контрабандних деталей, бо країна перебуває під санкціями. Тому він висловлює надію, що дрони не дуже якісні. При цьому він не впевнений, що російська армія отримає їх сотнями, причому потрібно пройти навчання для їх експлуатації.

"Як кажуть: пробуватимемо. Це звичайна ціль, яку збиватимуть наші зенітні ракетні війська. Як це зараз роблять із російськими "Орланами" та "Форпостами". Єдине, що потрібно робити поправку на те, що це — сучасний ударний дрон", — каже Юрій Ігнат.

Також спікер зазначив, що іранські ударні БПЛА несуть чимало озброєння. Їхнє корисне навантаження перевищує українські "Байрактари" втричі. Проте висновки робити щодо них ще рано.

Нагадаємо, американський полковник вважає, що іранські БПЛА не допоможуть РФ знищувати американські РСЗВ HIMARS.

Раніше повідомлялося, що РФ незадоволені закупленими в Ірану ударними безпілотниками через технічні проблеми.