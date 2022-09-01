Іранські безпілотники навряд чи допоможуть РФ знищити РСЗВ HIMARS, — полковник США

Американський військовий вважає, що в російської армії не вистачає високоточних ракет, а це ускладнює націлювання на об'єкти, що рухаються, як HIMARS. Проте іранські дрони можуть допомогти ЗС РФ спробувати знищити українські штаби та зірвати наступ.

Росія додає іранські безпілотники до свого військового арсеналу, проте вони навряд чи вплинуть на передані Україні від США реактивні системи залпового вогню HIMARS і допоможуть їх знищити. Про це сказав полковник морської піхоти США у відставці Марк Канчін американському виданню Newsweek.

Пентагон підтвердив, що Росія імпортувала сотні іранських безпілотників, оскільки воєнні дії на півдні України загострюються. Для експлуатації дронів потрібна тривала військова підготовка. Однак вона, ймовірно, не призведе до успіху російських військ, оскільки їм все ще не вистачає високоточних ракет, які має Україна. Це ускладнює націлювання на об'єкти, що рухаються, такі як HIMARS.

"Дрони працюватимуть з некерованими ракетами великої дальності, як у росіян, але не так ефективно. Крім того, росіянам потрібно буде розробити систему розвідки, наведення та удару, щоб вони могли перетворювати інформацію з безпілотників на ефективні атаки", — вважає полковник морської піхоти США у відставці Марк Канчіан.

За його словами, безпілотники збираються використовувати для коригування артилерії та як ударні платформи з бортовими ракетами. Він зазначив, що поки неясно, скільки часу знадобиться ЗС РФ, щоб звикнути до експлуатації та обслуговування іранських ударних дронів. Однак зазначив, що якщо росіяни навчаться ефективно використовувати безпілотники, то ЗСУ зіткнуться з тими самими проблемами, що й російські війська, включаючи удари по штабах та проблеми з логістикою, які можуть зірвати контрнаступ.

Нагадаємо, 30 серпня ЗМІ повідомляли, що до Росії прибула перша партія ударних безпілотників з Ірану Mohajer-6 та Shahed. Однак російські військові залишилися незадоволені покупкою, бо постали перед технічними труднощами. За інформацією журналістів, військові РФ виявили, що у системі БПЛА є кілька помилок.

27 серпня видання AP заявляло, що Іран передав РФ сотні дронів для ведення війни в Україні. Також Тегеран допомагає обходити Москві міжнародні санкції.

Тим часом прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заперечує купівлю Росією БПЛА у Ірану. Він стверджує, що іноземні ЗМІ дезінформують читачів повідомленнями про безпілотники. Водночас він наголошує, що відносини з Іраном розвиватимуться й надалі.