У Кремлі заперечують купівлю іранських БПЛА, але повідомляють про розвиток співпраці з Тегераном

За словами прессекретаря глави РФ Дмитра Пєскова, іноземні ЗМІ дезінформують читачів повідомленнями про безпілотники. При цьому він наголошує, що відносини з Іраном розвиватимуться й надалі.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав повідомлення про закупівлю Росією партії ударних безпілотників у Ірану "інформаційним вкиданням". Про це представник Кремля повідомив журналістам на пресконференції.

"The Washington Post, на жаль, публікує дуже багато інформаційних вкидань останнім часом", — сказав Пєсков.

Так речник Путіна прокоментував вчорашню статтю в американському виданні про те, що Іран уже направив у країну-агресор першу партію своїх БПЛА. Зокрема, журналісти зазначили, що транспортні літаки з вантажем вилетіли ще 19 серпня, причому деякі безпілотники вже вийшли з ладу.

Аналогічна інформація відбулася і в інших західних ЗМІ. Так, повідомлення про передачу партії БПЛА російській стороні опублікували агентства Associated Press і Reuters. При цьому видання також говорять, що Росія зіткнулася з "численними невдачами" під час застосування іранських безпілотників.

Водночас Дмитро Пєсков, заперечуючи купівлю БПЛА, все ж таки підкреслив, що Росія продовжить розвивати співпрацю з Іраном.

"Що стосується наших взаємин із Іраном, то вони розвиваються динамічно. Вони розвивалися й раніше, розвиваються і зараз і розвиватимуться".

[ + – ] ЗМІ повідомляють, що Іран уже передав РФ першу партію своїх безпілотників Фото: AP Photo

Російський газ для Європи

Дмитро Пєсков також прокоментував постачання російського газу в країни Євросоюзу. Прессекретар глави РФ наголосив, що жодних перешкод для цього, крім технологічних проблем, не існує.

"Є гарантії того, що постачанням, крім технологічних проблем, викликаних санкціями, нічого не заважає. Росія була та залишається готовою виконувати всі свої зобов'язання", — наголосив представник Кремля.

За його словами, санкції, запроваджені західними країнами, не дозволяють сьогодні РФ проводити "нормальне" сервісне обслуговування та ремонтні роботи обладнання. Крім цього, обмеження не дозволяють юридично оформити повернення вузлів агрегатів у місця їх експлуатації.

Раніше ми повідомляли про те, що РФ готується закупити в Ірану тисячу розвідувально-ударних безпілотників Shahed129. 27 серпня ЗМІ повідомили про те, що Тегеран передав Росії сотні дронів.

Радник глави Офісу президента Олексія Арестовича також підтвердив, що ЗС РФ уже використовує іранські безпілотники в Україні. Однак, за його словами, Іран передав не найпередовіші моделі.

За інформацією джерел з Ірану та США, російські війська отримали БПЛА Mohajer і Shahed. Як відзначають іранські військові ЗМІ, Mohajer-6 може виконувати місії зі спостереження та розвідки, а серія Shahed вважається одним із найефективніших ударних безпілотників країни.