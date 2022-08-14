РФ замовила в Ірану 1 тисячу розвідувально-ударних безпілотників, – журналіст

За словами ліванського аналітика Елайджі Маг'є, йдеться про такі БПЛА як Shahed 129, здатні літати більше доби. Перші дрони росіяни вже використали в Україні.

Російська Федерація замовила в Ірану тисячу безпілотників. Про це пише ліванський журналіст-аналітик Елайджа Маг'є з посиланням на власні джерела у Тегерані.

За словами Маг'є, Тегеран вже передав у РФ спеціальний тренажер для навчання операторів дронів, а також кілька машин.

"Росія підписала контракт з Іраном на купівлю 1000 безпілотників після того, як Іран поставив [РФ] кілька літаків та тренажер, на якому тренувалися російські офіцери", – зокрема, повідомляє журналіст.

Йдеться про розвідувально-ударні БПЛА типу Shahed 129, які здатні перебувати в повітрі більше доби. Такі дрони можуть виступати як у ролі ударних платформ, так і в ролі коригувальників для артилерії та ракетних систем. Імовірно, ці БПЛА використовувалися для завдання авіаударів під час громадянської війни в Сирії.

Він уточнює, що перші безпілотники російська армія вже використала на території України.

Як каже Маг'є, останні десять років країна-агресор не приділяла належної уваги індустрії дронів і не вкладала у цю сферу кошти. Натомість РФ зосередилась на розробці гіперзвукових ракет. Тим часом Іран зосередився на інтенсивному розвитку індустрії дронів.

Укладання такої угоди в самому Тегерані вважають визнанням передової та ефективної військової промисловості Ірану, наголошує журналіст.

Проте офіційно ані Росія, ані Іран поки що не підтверджували факт продажу дронів.

Фокус вже писав, що за даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), іранська влада могла відправити до Росії першу партію своїх бойових дронів. Іранські БПЛА доставили до РФ разом з пілотами, які навчатимуться управляти літаками Cу-35.

Експерти розповіли, як іранські дрони можуть посилити армію Росії у війні з Україною. Безпілотники — це те, чого російським військовим часто не вистачає для розвідки та наведення артилерії для завдання точних ударів. Західні аналітики попереджають, що за допомогою іранських БПЛА росіяни зможуть знищувати РСЗВ HIMARS, які надали ЗСУ значну перевагу.