РФ заказала у Ирана 1 тысячу разведывательно-ударных беспилотников, – журналист

По словам ливанского аналитика Элайджи Магье, речь идет о таких БПЛА как Shahed 129, способных летать более суток. Первые дроны россияне уже использовали в Украине.

Российская Федерация заказала у Ирана одну тысячу беспилотников. Об этом пишет ливанский журналист-аналитик Элайджа Магье со ссылкой на собственные источники в Тегеране.

По словам Магье, Тегеран уже передал в РФ специальный тренажер для обучения операторов дронов, а также несколько машин.

"Россия подписала контракт с Ираном на покупку 1000 беспилотников после того, как Иран поставил [РФ] несколько самолетов и тренажер, на котором тренировались российские офицеры", – в частности, сообщает журналист.

Речь идет об разведывательно-ударных БПЛА типа Shahed 129, которые способны находиться в воздухе более суток. Такие дроны могут выступать как в роли ударных платформ, так и в роли корректировщиков для артиллерии и ракетных систем. Предположительно, эти БПЛА использовались для нанесения авиаударов во время гражданской войны в Сирии.

Он уточняет, что первые беспилотники российская армия уже использовала на территории Украины.

Как говорит Магье, последние десять лет страна-агрессор не уделяла должного внимания индустрии дронов и не вкладывала в эту сферу средства. Вместо этого, РФ сосредоточилась на разработке гиперзвуковых ракет. Между тем, Иран сосредоточился на интенсивном развитии индустрии дронов.

Заключение такой сделки в самом Тегеране считают признанием передовой и эффективной военной промышленности Ирана, подчеркивает журналист.

Однако официально ни Россия, ни Иран пока не подтверждали факт продажи дронов.

Фокус уже писал, что по данным аналитиков Института изучения войны (ISW), иранские власти могли отправить в Россию первую партию своих боевых дронов. Иранские БПЛА доставили в РФ вместе с пилотами, которые будут учиться управлять самолетами Cу-35.

Эксперты рассказали, как иранские дроны могут усилить армию России в войне с Украиной. Беспилотники — это то, чего российским военным часто не хватает для ведения разведки и наведения артиллерии для нанесения точных ударов. Западные аналитики предупреждают, что с помощью иранских БПЛА россияне смогут уничтожать РСЗО HIMARS, предоставившие ВСУ значительное преимущество.