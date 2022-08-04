Иран мог отправить России первые беспилотники в обмен на истребители, — ISW

По неофициальным источникам, иранские БПЛА уже доставили в РФ вместе с пилотами, которые будут учиться управлять самолетами Cу-35.

Иранские власти могли отправить в Россию первую партию своих боевых дронов. Об этом в своем отчете за 2 августа сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Американо-иранский исследователь, проводящий разведку по открытым источникам (OSINT), Мехди Хмирануса передал в Twitter информацию из неофициального источника, что Иран передал россиянам первые беспилотники для проведения полевых испытаний. В то же время, иранские пилоты и технические специалисты якобы отправились в Россию для обучения управлению и эксплуатации истребителей Су-35.

ISW не может подтвердить эти данные, однако заявление согласуется с недавними сообщениями о том, что Иран и РФ расширяют авиационное сотрудничество для обхода международных санкций и поддержки войны в Украине. Эксперты предполагают, что Иран может получить истребители Су-35 в обмен на передачу дронов российским военным, вероятно, этот пункт входит в договоренности, подписанные 26 июля.

Николас Карл, аналитик из проекта Critical Threats Американского института предпринимательства, сообщил, что 26 июля Москва и Тегеран договорились увеличить пассажирские рейсы между странами с 2 до 35 в неделю, а также обсудили поставки запчастей из Ирана и ремонт российских самолетов, как гражданских, так и военных.

"Иран также может использовать увеличение числа рейсов для отправки беспилотников и другой военной техники для поддержки вторжения России в Украину", — отметил исследователь.

В отчете за 3 августа аналитики ISW предположили, что Россия продолжает укреплять отношения с Тегераном, чтобы получить иранские беспилотники для применения в Украине. 3 августа российское государственное космическое агентство "Роскосмос" объявило, что 9 августа РФ запустит на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям" от имени Ирана. Таким жестом Москва может поощрить иранских партнеров или заплатить им за уже выполненную поставку беспилотников или другой военной техники.

Ранее появилась информация, что Иран наращивает производство боевых дронов на экспорт. За последние годы иранцы значительно развили производство собственных беспилотных летательных аппаратов, которые доказали свою эффективность по всему Ближнему Востоку, а также поставляются странам, находимщя под санкциями.

Фокус писал, какие дроны создает Иран и на что они способны. На вооружении Исламского государства состоят высококачественные разведывательные и ударные беспилотники, которые оснащены камерами и ракетами, а также "камикадзе". Среди их разновидностей выделяются "Шахед-129", "Мохаджер" и "Абабиль".

Эксперты рассказали, как иранские дроны могут усилить армию России в войне с Украиной. Беспилотники — это то, чего российским военным часто не хватает для ведения разведки и наведения артиллерии для нанесения точных ударов. Западные аналитики предупреждают, что с помощью иранских БПЛА россияне смогут уничтожать РСЗО HIMARS, предоставившие ВСУ значительное преимущество.