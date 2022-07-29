Иран наращивает производство дронов на экспорт: какие БПЛА может получить РФ

Издание New York Times сообщило, что Тегеран увеличил продажи беспилотных летательных аппаратов странам за пределами Ближнего Востока.

Иран наращивает производство военных дронов на фоне сообщений о поставках России. Об этом сообщает издание The New York Times.

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Иран кооперируется с подсанкционными странами

В последние годы Иран добился значительного прогресса в разработке и производстве БПЛА, которые передает группам боевиков на Ближнем Востоке с целью перенести основные боевые действия из Йемена в Сектор Газа. Иранские СМИ, спутниковые снимки и военные эксперты говорят о том, что Исламская республика стремится продавать беспилотники другим странам, включая те, против которых действуют международные санкции, например, Венесуэла и Судан. Технологии стали источником дохода и политического влияния для государства, которое тоже находится под различными ограничениями со стороны США.

Теперь же потенциальным покупателем иранских дронов может стать Россия. Разведка США заявила, что Москва собиралась купить у Ирана сотни дронов для усиления своей армии. Как отчитались в иранском МИДе, сотрудничество с Москвой началось еще до вторжения на украинские земли, а министр Хоссейн Амир-Абдоллахян заявил в интервью итальянской газете La Repubblica в июле, что его страна не намерена поддерживать ни одну из сторон конфликта.

На прошлой неделе командующий армией Ирана бригадный генерал Киюмарс Хейдари заявил, что Исламская республика готова экспортировать оружие и технику в "дружественные страны". Он не упоминал Россию, но добавил, что иранские дроны используются далеко за пределами государства. Стоит отметить, что заявление прозвучало в тот же день, когда президент РФ посетил Тегеран.

[ + – ] Иранский дрон Шахед-129

Почему иранские дроны пользуются спросом

По словам израильского военного обозревателя и эксперта по беспилотникам Сет Францмана, Иран наращивает экспорт дронов и становится все более влиятельным игроком на мировом рынке. Он обратил внимание, что иранские БПЛА стоят дешевле иностранных аналогов, а их качество постоянно улучшается. Кроме того, такие летательные аппараты уже доказали свою эффективность в реальных боях на Ближнем Востоке. По словам аналитика, пока иранские беспилотники покупают страны с небольшим бюджетом или те, которые находятся под санкциями и не могут приобрести технику у других поставщиков. Сильным конкурентом для Ирана является Турция, чей беспилотник Bayraktar TB2 предпочли Азербайджан, Пакистан и Эфиопия, а также Украина.

"Это удивительная война "задешево", — прокомментировал Францман. — "Тот факт, что более новые беспилотники, такие как Mohajer-6, теперь можно увидеть в таких местах, как Африканский Рог, показывает, что страны видят в них потенциальную возможность изменить правила игры".

[ + – ] БПЛА модели "Мохаджер"

Речь идет о передовом иранском беспилотнике Qods Mohajer-6, который предназначен для проведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и поражения целей. Он способен нести полезную нагрузку для обнаружения целей и до четырех высокоточных боеприпасов. Серийное производство модели началось в феврале 2018 года.

Основные характеристики Mohajer-6:

Максимальная скорость: 200 км/ч

Дальность полета: до 200 км

Максимальная высота: 5,5 км

Автономность: 12 ч

Максимальная взлетная масса: 600 кг

Полезная нагрузка: 100 кг

Размах крыльев: 10 м

Длина: 5,67 м

"Мохаджер-6" имеет фиксированное трехопорное шасси, которое убирается после взлета, система обеспечивает автоматические взлет и посадку. Может быть оснащен фиксированной передней камерой, лазерным дальномером, многоспектральным электрооптическим оборудованием и тепловизором. Иранские источники говорят о том, что беспилотник способен нести модули для создания помех и радиоэлектронной борьбы.

Mohajer-6 поставляется в двух вариантах: один из них имеет по одной точке подвески под каждым крылом для ракет Qaem TV/IR с наведением или Almas. Второй вариант имеет 4 подвески для размещения 2-х ракет тех же типов под каждым крылом.

Как Иран продает ударные дроны, не смотря на санкции

В 2020 году закончилось эмбарго ООН, запрещающее Ирану продавать и покупать оружие. Это позволило стране без ограничений экспортировать свои беспилотники и закрепить за собой статус глобального игрока в области беспилотных технологий.

В августе 2021 года появилась информация, что Иран наращивает экспорт. Военный аналитик Хоссейн Далириан, имеющий тесные связи с Корпусом стражей исламской революции, на своем YouTube-канале рассказал что Иран экспортирует беспилотники в Эфиопию и Венесуэлу:

"Исламская республика уже давно достигла уровня массового производства различных беспилотников, включая военные разведывательные БПЛА и дроны-камикадзе. Поскольку беспилотники эффективны, а некоторые страны с энтузиазмом относятся к ним, в последние годы Иран экспортирует такие аппараты, как New Mohajer-2 (M2-N) и Mohajer-6 (M6) и даже Ababil (AB-2)".

Ранее писали, как иранские беспилотники могут усилить армию России. Российские войска с самого начала вторжения испытывают дефицит БПЛА, и зарубежные поставки сильно им помогут.