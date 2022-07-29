Іран нарощує виробництво дронів на експорт: які БПЛА може отримати РФ

Видання New York Times повідомило, що Тегеран збільшив продаж безпілотних літальних апаратів країнам за межами Близького Сходу.

Іран нарощує виробництво військових дронів на тлі повідомлень про постачання Росії. Про це повідомляє видання The New York Times.

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Іран кооперується з підсанкціонованими країнами

В останні роки Іран досяг значного прогресу в розробці та виробництві БПЛА, які передає групам бойовиків на Близькому Сході з метою перенести основні бойові дії з Ємену в Сектор Гази. Іранські ЗМІ, супутникові знімки та військові експерти говорять про те, що Ісламська республіка прагне продавати безпілотники іншим країнам, включаючи ті, проти яких діють міжнародні санкції, наприклад, Венесуелі та Судану. Технології стали джерелом доходу та політичного впливу для держави, яка теж перебуває під різними обмеженнями з боку США.

Тепер потенційним покупцем іранських дронів може стати Росія. Розвідка США заявила, що Москва збиралася купити в Ірану сотні дронів для посилення своєї армії. Як відзвітували в іранському МЗС, співпраця з Москвою розпочалася ще до вторгнення на українські землі, а міністр Хосейн Амір-Абдоллахян заявив в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica в липні, що його країна не має наміру підтримувати жодну зі сторін конфлікту.

Минулого тижня командувач армії Ірану бригадний генерал Кіюмарс Хейдарі заявив, що Ісламська республіка готова експортувати зброю й техніку в "дружні країни". Він не згадував про Росію, але додав, що іранські дрони використовуються далеко за межами держави. Варто зазначити, що заява прозвучала того ж дня, коли президент РФ відвідав Тегеран.

[ + – ] Іранський дрон "Шахед-129"

Чому іранські дрони мають попит

За словами ізраїльського військового оглядача й експерта з безпілотників Сет Францмана, Іран нарощує експорт дронів і стає все впливовішим гравцем на світовому ринку. Він звернув увагу, що іранські БПЛА коштують дешевше за іноземні аналоги, а їхня якість постійно покращується. Крім того, такі літальні апарати вже довели свою ефективність у реальних боях на Близькому Сході. За словами аналітика, поки що іранські безпілотники купують країни з невеликим бюджетом або ті, які перебувають під санкціями та не можуть придбати техніку в інших постачальників. Сильним конкурентом для Ірану є Туреччина, безпілотнику якої Bayraktar TB2 віддали перевагу Азербайджан, Пакистан і Ефіопія, а також Україна.

"Це дивовижна війна "задешево", — прокоментував Францман. — Той факт, що новіші безпілотники, такі як Mohajer-6, тепер можна побачити в таких місцях, як Африканський Ріг, показує, що країни бачать у них потенційну можливість змінити правила гри".

[ + – ] БПЛА моделі "Мохаджер"

Ідеться про передовий іранський безпілотник Qods Mohajer-6, який призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогностування й ураження цілей. Він здатний нести корисне навантаження для виявлення цілей і чотирьох високоточних боєприпасів. Серійне виробництво моделі розпочалося в лютому 2018 року.

Основні характеристики Mohajer-6:

Максимальна швидкість: 200 км/год

Дальність польоту: до 200 км

Максимальна висота: 5,5 км

Автономність: 12 год

Максимальна злітна вага: 600 кг

Корисне навантаження: 100 кг

Розмах крил: 10 м

Довжина: 5,67 м

"Мохаджер-6" має фіксоване триопорне шасі, яке забирається після зльоту, система забезпечує автоматичні зліт і посадку. Може бути оснащений фіксованою передньою камерою, лазерним далекоміром, багатоспектральним електрооптичним обладнанням і тепловізором. Іранські джерела говорять про те, що безпілотник здатний нести модулі для створення перешкод і радіоелектронної боротьби.

Mohajer-6 постачають у двох варіантах: один із них має по одній точці підвіски під кожним крилом для ракет Qaem TV/IR із наведенням або Almas. Другий варіант має 4 підвіски для розміщення 2-х ракет тих самих типів під кожним крилом.

Як Іран продає ударні дрони, не дивлячись на санкції

У 2020 році закінчилося ембарго ООН, яке забороняє Ірану продавати й купувати зброю. Це дозволило країні без обмежень експортувати свої безпілотники та закріпити за собою статус глобального гравця в галузі безпілотних технологій.

У серпні 2021 року з'явилася інформація, що Іран нарощує експорт. Військовий аналітик Хоссейн Даліріан, який має тісні зв'язки з Корпусом вартових ісламської революції, на своєму YouTube-каналі розповів, що Іран експортує безпілотники в Ефіопію та Венесуелу:

"Ісламська республіка вже давно досягла рівня масового виробництва різних безпілотників, включаючи військові розвідувальні БПЛА та дрони-камікадзе. Оскільки безпілотники ефективні, а деякі країни з ентузіазмом ставляться до них, останні роки Іран експортує такі апарати як New Mohajer-2 (M2- N), Mohajer-6 (M6) і навіть Ababil (AB-2)".

Раніше писали, як іранські безпілотники можуть посилити армію Росії. Російські війська від початку вторгнення відчувають дефіцит БПЛА, і закордонні постачання сильно їм допоможуть.