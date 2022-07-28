Іранські дрони значно посилять армію РФ: Україні вже є чим відповісти

Іран випередив Росію в розробці БПЛА, і тепер може продавати агресору техніку для розвідки та завдання ударів по ЗСУ.

Іранські дрони можуть значно посилити можливості армії Росії, тому західним партнерам варто надати Україні додаткову допомогу. Такого висновку дійшли аналітики Джон Гарді, Раян Бробст і Бехна Бен Талеблу з Фонду захисту демократій (FDD), передає видання Breaking Defence.

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Які ударні дрони може надати Іран Росії

Після вторгнення в Україну в російської армії виявився гострий брак ресурсів у кількох областях, у тому числі безпілотних літальних апаратів. За інформацією Білого дому, РФ хоче усунути дефіцит, отримавши кілька сотень дронів від Ірану, зокрема ударних, здатних нести озброєння.

Нехай Іран і не входить у список найтехнологічніших країн світу, але її індустрія безпілотників розвинена дуже добре, самі апарати перевірені в боях по всьому Близькому Сходу. Такі дрони можуть допомогти військам РФ знаходити цілі для артилерії, а також українську військову техніку, включаючи високоточні установки, нещодавно передані США та Європою.

Після закінчення холодної війни Іран звернувся до Росії за допомогою, щоб відновити й посилити свою армію після бойових дій проти Іраку, але у випадку з дронами ситуація прямо протилежна — іранці почали розвивати програму безпілотних літальних апаратів у 1980-х роках, тоді як росіяни згаяли момент і зараз намагаються надолужити втрачене. Ісламська Республіка розробила та виставила на продаж десятки різних моделей. Є інформація, що в травні іранський завод із виробництва дронів відкрився в Таджикистані.

За інформацією джерел, у червні та липні російська делегація відвідала іранський аеродром Кашан, який служив ключовою базою Тегерана для підготовки БПЛА для різних близькосхідних терористичних угруповань. Російська делегація оглянула бойові безпілотники Shahed-191 і Shahed-129, які застосовувалися в бойових діях в Іраку та Сирії. Нещодавно Росія почала активно використовувати власні дрони "Оріон", але їх вдалося зробити небагато. Водночас "Шахід-191" і "Шахід-129" можуть нести високоточні бомби "Садід" із дальністю дії 6 км.

Експерти FDD попереджають: Росія може використовувати ці чи інші іранські дрони, щоб підтримувати війська з повітря та перехоплювати українські БПЛА. Крім того, вони здатні вразити знамениті реактивні артилерійські системи HIMARS, які активно знищують склади боєприпасів, командні пункти й інші критично важливі об'єкти РФ. Українська протиповітряна оборона, яка стримує літаки та гелікоптери ЗС РФ, можуть збивати й ворожі безпілотники, але їхня втрата обійдеться дешевше. Літальні апарати можуть компенсувати росіянам брак високоточних ракет для пілотованої авіації.

Крім бойових, Іран може запропонувати велику кількість розвідувальних дронів для розвідки та рекогностування. На початку повномасштабної війни Росії не вистачало такої техніки, проте вона збільшила їхню кількість під час другої фази. За повідомленнями бійців ЗСУ, після захоплення цілі БПЛА російській артилерії достатньо 3-5 хвилин, щоб вести прицільний вогонь, тоді як інші засоби виявлення затримують атаку на пів години.

Армія РФ уже втратила багато розвідувальних безпілотників, особливо дешевих і масових "Орлан-10". Західні санкції, що обмежують російський імпорт електроніки, можуть посилити дефіцит і зменшити виробничі потужності Росії. Водночас російські волонтери збирають гроші та передають військам невеликі комерційні дрони, які підходять для розвідки.

Іран також має багато одноразових безпілотників-камікадзе на кшталт Shahed-136. Судячи з того, як Росія використовує баражувальні боєприпаси, їх агресору також не вистачає. Іранські снаряди для дронів, такі як Toofan або Raad-85, можуть збільшити руйнівну силу російських військ, але швидко закінчаться. Іран стверджує, що має на озброєнні БПЛА для виявлення випромінювань радіолокаційних систем ППО. Ці моделі могли б допомогти ВПС Росії компенсувати їхню слабкість у придушенні та знищенні засобів ППО противника, що, зі свого боку, потенційно знижує загрозу для пілотованих літаків.

Аналітики вважають, що Захід має підготувати українські сили до протистояння іранським дронам, надавши додаткові системи ППО та РЕБ. Наприклад, західні Avenger чи M-SHORAD. Крім того, ймовірний продаж дронів підганяє США та їхніх союзників відновити ембарго ООН на постачання Ірану зброї, а також ввести санкції проти всіх осіб, причетних до угоди з безпілотниками.

Як Україна зможе впоратися з БПЛА з Ірану

Австралія вже надіслала Україні спеціальні засоби для придушення російських безпілотників. Сіднейська технологічна компанія DroneShield повідомила, що в межах військового контракту продала українцям кілька комплексів, які блокують сигнали, що зв'язують дрони з операторами або наземними дронами.

[ + – ] Олег Ворник із гарматою проти БПЛА DroneShield Фото: 9news.com.au

Як розповів гендиректор компанії Олег Ворник, гармата Drone Gun та інше ручне радіообладнання змогли ефективно вражати дрони агресора, адже Росія використовує для виробництва слабко захищені іноземні компоненти. Українські військові переважно позитивно оцінили продукцію DroneShield.

"Навіть російські безпілотники військового призначення використовують комерційні деталі. Наше обладнання є досить ефективним для виявлення та ураження таких дронів", — підкреслив він.

Раніше писали, які БПЛА є в Ірану та на що вони здатні. Одні моделі оснащені камерами та ракетами, а інші вибухають, влітаючи в техніку супротивника на величезній швидкості.

Окремо повідомляли про можливості найнебезпечніших дронів Ірану: "Шахед-129", "Шахед-191" і "Фотрос". Безпілотники призначені для розвідки, але озброєні ракетами. Іранці дуже ефективно застосовували їх у Сирії.