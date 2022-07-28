Иранские дроны значительно усилят армию РФ: Украине уже есть, чем ответить

Иран опередил Россию в разработке БПЛА, и теперь может продавать агрессору технику для разведки и нанесения ударов по ВСУ.

Иранские дроны могут значительно усилить возможности армии России, поэтому западным партнерам стоит выделить Украине дополнительную помощь. К такому выводу пришли аналитики Джон Харди, Райан Бробст и Бехна Бен Талеблу из Фонда защиты демократий (FDD), передает издание Breaking Defence.

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Какие ударные дроны может предоставить Иран России

После вторжения в Украину у российской армии обнаружилась острая нехватка ресурсов в нескольких областях, в том числе беспилотных летательных аппаратов. По информации Белого Дома, РФ хочет устранить дефицит, получив несколько сотен дронов от Ирана, в том числе ударных, способных нести вооружение.

Пусть Иран и не входит в список самых технологичных стран мира, но ее индустрия беспилотников развита очень хорошо, сами же аппараты проверены в боях по всему Ближнему Востоку. Такие дроны могут помочь войскам РФ находить цели для артиллерии, а также находить украинскую военную технику, включая высокоточные установки, недавно переданные США и Европой.

После окончания холодной войны Иран обратился к России за помощью, чтобы восстановить и усилить свою армию после боевых действий против Ирака, но в случае с дронами ситуация прямо противоположная — иранцы начали развивать программу беспилотных летательных аппаратов в 1980-х годах, тогда как россияне упустили момент и сейчас пытаются наверстать упущенное. Исламская Республика разработала и выставила на продажу десятки различных моделей. Есть информация, что в мае иранский завод по производству дронов открылся в Таджикистане.

По информации источников, в июне и июле российская делегация посетила иранский аэродром Кашан, который служил ключевой базой Тегерана для подготовки БПЛА для различных ближневосточных террористических группировок. Российская делегация осмотрела боевые беспилотники Shahed-191 и Shahed-129, которые, применялись в боевых действиях в Ираке и Сирии. Недавно Россия начала активно использовать собственные дроны "Орион", но их удалось произвести немного. В то же время Шахид-191 и Шахид-129 могут нести высокоточные бомбы "Садид" с дальностью действия 6 км.

Эксперты FDD предупреждают: Россия может использовать эти или другие иранские дроны, чтобы поддерживать войска с воздуха и перехватывать украинские БПЛА. Кроме того, они способны поразить знаменитые реактивные артиллерийские системы HIMARS, которые активно уничтожают склады с боеприпасами, командные пункты и другие критически важные объекты РФ. Украинская противовоздушная оборона, сдерживающая самолеты и вертолеты ВС РФ, могут сбивать и вражеские беспилотники, но их потеря обойдется дешевле. Летательные аппараты могут компенсировать россиянам нехватку высокоточных ракет для пилотируемой авиации.

Помимо боевых, Иран может предложить большое количество разведывательных дронов для разведки и рекогносцировки. В начале полномасштабной войны России не хватало такой техники, однако она увеличила их количество во время второй фазы. По сообщениям бойцов ВСУ, после захвата целью БПЛА российской артиллерии достаточно 3-5 минут, чтобы вести прицельный огонь, тогда как другие средства обнаружения задерживают атаку на полчаса.

Армия РФ уже потеряла много разведывательных беспилотников, особенно дешевых и массовых "Орлан-10". Западные санкции, ограничивающие российский импорт электроники, могут усугубить дефицит и уменьшить производственные мощности России. В то же время, российские волонтеры собирают деньги и передают войскам небольшие коммерческие дроны, подходящие для разведки.

У Ирана также есть много одноразовых беспилотников-камикадзе вроде Shahed-136. Судя по тому, как Россия использует барражирующие боеприпасы, их агрессору также не хватает. Иранские снаряды для дронов, такие как Toofan или Raad-85, могут увеличить разрушительную мощь российских войск, но быстро закончатся. Иран утверждает, что имеет на вооружении БПЛА для обнаружения радиолокационных излучений систем ПВО. Эти модели могли бы помочь ВВС России компенсировать их слабость в подавлении и уничтожении средств ПВО противника, что, в свою очередь, потенциально снижает угрозу для пилотируемых самолетов.

Аналитики считают, что Запад должен подготовить украинские силы к противостоянию иранским дронам, предоставив дополнительные системы ПВО и РЭБ. Например, западные Avenger или M-SHORAD. Кроме того, вероятная продажа дронов подстегивает США и их союзников восстановить эмбарго ООН на поставки Ирану оружия, а также ввести санкции против всех лиц, причастных к сделке с беспилотниками.

Как Украина сможет справиться с БПЛА из Ирана

Как сообщает портал 9news, Австралия уже поставила Украине специальные средства для подавления российских беспилотников. Сиднейская технологическая компания DroneShield сообщила, что в рамках военного контракта продала украинцам несколько комплексов, которые блокируют сигналы, связывающие дроны с операторами или наземными дронами.

[ + – ] Олег Ворник c пушкой против БПЛА DroneShield Фото: 9news.com.au

Как рассказал гендиректор компании Олег Ворник, пушка Drone Gun и другое ручное радиооборудование смогли эффективно поражать дроны агрессора, ведь Россия использует для производства слабо защищенные иностранные компоненты. Украинские военные в основном положительно оценили продукцию DroneShield.

"Даже российские беспилотники военного назначения используют коммерческие детали. Наше оборудование достаточно эффективно для обнаружения и поражения таких дронов", — подчеркнул он.

Ранее писали, какие БПЛА есть у Ирана и на что они способны. Одни модели оснащены камерами и ракетами, а другие взрываются, влетая в технику противника на огромной скорости.

Отдельно сообщали о возможностях самых опасных дронов Ирана: Шахед-129, Шахед-191 и Фотрос. Беспилотники предназначены для разведки, но при этом вооружены ракетами. Иранцы весьма эффективно применяли их в Сирии.