Армия дронов Ирана: какие БПЛА у Исламской республики и на что они способны (видео)

Иран имеет на вооружении дроны-камикадзе, а также БПЛА, оснащенные камерами и ракетами.

Недавно мировые СМИ облетела новость о том, что Иран якобы собирается поставить России свои БПЛА. Некоторое время спустя иранский МИД опроверг это заявление, однако Фокус решил рассказать, какие дроны производит эта страна и где они применяются.

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Иран — закрытая страна, особенно, когда речь заходит о технологиях. Однако журналисты bellingcat.com смогли узнать, какими дронами располагают вооруженные силы Исламской республики. В прошлом году спутнику WorldView-2 удалось заснять целую армию БПЛА, однако, как утверждает СМИ, это лишь часть флота дронов, которым располагает оборонный сектор страны. На фото попали аппараты, находившиеся на аэродроме в районе Семнана, что на севере страны. Снимок был передан Bellingcat Европейским космическим агентством. На нем изображены 154 беспилотника, которые принимали участие в учениях.

[ + – ] Снимок со спутника WorldView-2 Фото: Европейское космические агентство

Медиа классифицировало устройства следующим образом:

3 модели БПЛА "Мохаджер-6" (может иметь на вооружении 2 высокоточные ракеты);

2 вида дрона "Каман-12" (вооружен ракетами);

10 "Насех";

6 "Мохаджер-4б";

4 "Мохаджер-4";

1 ранняя модель "Абабиль-3";

1 поздняя поздняя "Абильбиль-3";

10 БПЛА "Сегех-2";

16 "Клан Араш";

4 "Чукар-2";

8 "Мохаджер-2Н";

9 "Ясир".

[ + – ] Ролики, демонстрирующие способности иранских дронов

Этот перечень неполный, так как Иран имеет на вооружении модели "Шахед", "Салех", "Сайед", "Секех" и др. Согласно данным Bellingcat, армия страны располагает дронами наведения, дронами-камикадзе, ударными БПЛА.

По утверждениям журналистов, иранские аппараты разработаны на основе американских и израильских технологий. В своем материале они пишут, что, к примеру, базой для БПЛА "Ясир" стал ScanEagle от Boeing Insitu, БПЛА "Шахер" "очень напоминает" израильский "Гермес", аппарат "Секех" создан "по образу и подобию" RQ-170 Sentinel от Lockheed Martin.

Фокус расскажет о трех самых известных беспилотниках из Ирана.

Дрон "Абабиль" — небесный камикадзе и разведчик

Одним из самых известных БПЛА иранского производства является "Абабиль". Его разработали инженеры Иранской авиастроительной промышленной компании (HESA) еще в 1990-х годах. Согласно задумке, его можно использовать в качестве "камикадзе", мишени, для разведки. На данный момент он выпускается в двух модификациях — Ababil-2 и Ababil-3. Имеет большую дальность полета.

Более крупный и функциональный Ababil-3, созданный в 2000-х годах, был разработан для ведения разведки, наблюдения и рекогносцировки. Аппарат обладает улучшенными возможностями наблюдения, относительно дешев и прост, как в производстве, так и в использовании.

"Абабиль" приводится в движение простым двухлопастным винтом. Все варианты дрона имеют дальность полета более 100 км и все варианты имеют цельнометаллическую конструкцию, кроме Ababil-T, которая является композитной. Дрон можно запускать с платформы JATO или с пневматической пусковой установки Mercedes Benz 911.

Согласно данным Википедии, обе модификации применялись во время вооруженных конфликтов в Ливане, Ираке, Судане, Сирии, Йемене.

"Мохаджер" — БПЛА с ракетами на борту

Беспилотный летательный аппарат типа "Мохаджер" может нести полезную нагрузку в виде камеры для мультиспектрального наблюдения и/или до 4-х высокоточных ракет.

Модель Mohajer-6 имеет прямоугольный фюзеляж, наклонную вверх носовую часть, сдвоенные хвостовые балки, установленный сверху горизонтальный стабилизатор, нескошенные законцовки крыла, прямые крылья, установленные высоко и в задней части корпуса, а также воздухозаборники сверху и снизу, фиксированное трехопорное шасси. Аппарат управляется двумя рулями высоты на горизонтальном стабилизаторе, рулями направления на вертикальных стабилизаторах и двумя закрылками на каждом крыле. В отличие от других вариантов "Мохаджер", 6-ая модификация имеет трехлопастной винт. В Википедии авторы статьи отмечают, что "Мохаджер" "похож на Selex ES Falco".

[ + – ] Ударный дрон "Мохаджер-6"

Устройство оснащено камерой с мультиспектральным сенсором, лазерным дальномером, 2-мя подвесками, по одной под каждым крылом, каждая из которых может нести одну ракету Qaem TV/IR с наведением или одну ракету Almas. В другой модификации дрон располагает 4-мя подвесками, по 2 под каждым крылом, несущими ракеты того же типа. Также есть система автопилота, благодаря чему взлет и посадка осуществляются автоматически. Кроме того, дрон может оснащаться средствами для радиоэлектронной борьбы.

"Шахед 129" — самый эффективный военный дрон Ирана

Одномоторный средневысотный беспилотный боевой летательный аппарат большой продолжительности полета был разработан Shahed Aviation Industries для Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Модель Shahed 129 способна выполнять боевые и разведывательные задачи и имеет запас хода 24 ч. Авторы статьи в Википедии обратили внимание на то, что устройство похоже "по размеру, форме и роли на американский MQ-1 Predator". Также они указали, что именно этот БПЛА "считается одним из самых эффективных беспилотников, состоящих на вооружении Ирана".

[ + – ] Дрон "Шахед 129"

В том же материале сообщается, что "Шахед 129" ранее использовался в Сирии, а также применялся для патрулирования восточной границы Ирана.

Shahed 129 — это одномоторный винтовой БПЛА с узким цилиндрическим фюзеляжем диаметром примерно 65–75 см, оснащенный электрооптическим/инфракрасным датчиком для дневных и ночных миссий, убирающимся шасси, способен передавать видеоданные в режиме реального времени. Под "капотом" находится авиационный двигатель Rotax 914. Есть подвески для 4-х боеприпасов. Заявленная дальность полета составляет 1700 км.

Ранее мы сообщали о том, что украинские военные очень нуждаются в БПЛА, так как ВС РФ эффективно глушат связь, и операторы часто теряют управление над устройствами.