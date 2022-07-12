Иран готовится поставлять России ударные беспилотники, — Белый дом

В конце июля Тегеран планирует обучать российских военных управлению БПЛА, считают в Штатах.

Иран готовится поставить России несколько сотен беспилотных летательных аппаратов, в том числе боевых. Об этом во время брифинга в Белом доме заявил советник по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет CNN.

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"Информация указывает на то, что иранское правительство готовится предоставить России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов, включая ударные, в ускоренном порядке", — прокомментировал он.

В частности, политик сказал, что у Соединенных Штатов есть данные, что уже в конце июля Тегеран планирует обучать российских военных управлению ударными беспилотниками.

Салливан уточнил, что пока нет точной информации, успел ли Иран уже что-то передать стране-агрессору.

Как говорит советник по нацбезопасности, Россия понесла серьезный ущерб на поле боя в Украине. Кроме того, удержание оккупированных территорий на юге и востоке страны также сказывается на боеспособности российской армии. В итоге РФ надо каким-то образом восполнять свои запасы, и Иран готов ей в этом помочь.

Как позже уточнил спикер Совета нацбезопасности, эта информация базируется на рассекреченных разведданных.

Напомним, Украина собирает многомиллионные силы для деоккупации юга по приказу Зеленского. Для осуществления этой цели также нужно западное оружие, поэтому в Минобороны сейчас ведут переговоры с партнерами

Ранее Фокус сообщал, что Венгрия не поставляет оружие в Украину, опасаясь обстрелов венгров на Закарпатье.