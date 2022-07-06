Венгрия не поставляет оружие в Украину, опасаясь обстрелов венгров на Закарпатье, — глава МИД

Петер Сийярто считает, что если бы Будапешт принимал участие в поставках вооружения Киеву, то оно стало бы целью россиян и подвергло венгров опасности. Венгрия не хочет быть вовлечена в войну каким-либо образом.

Венгрия отказалась предоставлять вооружение Украине для борьбы с Россией, чтобы обезопасить венгров, которые живут на Закарпатье. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью американскому телеканалу CNN.

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По его мнению, если бы Будапешт принимал участие в поставках оружия Киеву, то это вооружение стало бы целью россиян на Закарпатье.

"150 тысяч венгров проживают в западной части Украины. Очевидно, что в случае поставки оружия нами эти поставки будут целью россиян для обстрелов. Мы не хотим, чтобы они стреляли по регионам проживания венгров. Мы должны принимать во внимание безопасность Венгрии и венгров", — сказал он.

Сийярто также рассказал, что после такого решения страны государственная граница Венгрии и Украины стала самой безопасной, поэтому организация "Красный крест" ведет свою логистику отсюда.

Глава венгерского МИД добавил, что сейчас его страна столкнулась с самой большой гуманитарной нагрузкой в истории и приютила около 630 тыс. украинцев с начала полномасштабного вторжения России. Петер Сийярто заявил, что Венгрия не ждет благодарностей от Украины, но попросил не критиковать за ее решение отказать в поставках вооружения.

"Мы приняли 630 тысяч беженцев из Украины. Мы хорошо заботимся о них, предлагаем работу тем, кто остается надолго, и образование для детей. Мы не ожидаем, что кто-то скажет спасибо венграм. Но ждем одной вещи: не провоцировать нас, не винить нас, не говорить о нас плохо только потому, что мы приняли одно решение: не участвовать в доставке вооружения. Почему? Поэтому мы соседствующие страны. Для нас главная цель — не быть вовлеченными в эту войну каким-либо образом", — сообщил он.

Напомним, 10 июня СМИ сообщали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан запугивает ЕС разрушением экономики, если они примут решение об эмбарго на импорт газа из России. Он считает, что европейские страны должны финансировать "мир, а не войну".

4 июня спикер парламента Венгрии Ласло Кевер назвал критику Владимира Зеленского "психической проблемой", потому что о помощи просят вежливо, а не требуют ее. После этого Кевера поддержал глава МИД Петер Сийярто. Он считает, что украинские политики занимаются провокациями, враньем и очернением Венгрии.