Угорщина не постачає зброю в Україну, побоюючись обстрілу угорців на Закарпатті, — глава МЗС

Петер Сіярто вважає, що якби Будапешт брав участь у постачанні озброєння Києву, то воно стало б ціллю росіян і піддало угорців небезпеці. Угорщина не хоче бути залучена у війну будь-яким чином.

Угорщина відмовилася надавати озброєння Україні для боротьби з Росією, щоб убезпечити угорців, які живуть на Закарпатті. На цьому наголосив глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в інтерв'ю американському телеканалу CNN.

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На його думку, якби Будапешт брав участь у постачанні зброї Києву, то це озброєння стало б ціллю росіян на Закарпатті.

"150 тисяч угорців проживають у західній частині України. Очевидно, що в разі постачання зброї нами вони будуть ціллю росіян для обстрілів. Ми не хочемо, щоб вони стріляли по регіонах проживання угорців. Ми повинні брати до уваги безпеку Угорщини й угорців", — сказав він.

Сіярто також розповів, що після такого рішення країни державний кордон Угорщини й України став найбезпечнішим, тому організація "Червоний хрест" веде свою логістику звідси.

Глава угорського МЗС додав, що зараз його країна зіткнулася з найбільшим гуманітарним навантаженням в історії і дала притулок близько 630 тис. українців із початку повномасштабного вторгнення Росії. Петер Сіярто заявив, що Угорщина не чекає подяк від України, але попросив не критикувати за її рішення відмовити в постачанні озброєння.

"Ми прийняли 630 тисяч біженців із України. Ми добре дбаємо про них, пропонуємо роботу тим, хто залишається надовго, й освіту для дітей. Ми не очікуємо, що хтось скаже спасибі угорцям. Але чекаємо на одну річ: не провокувати нас, не звинувачувати нас, не говорити про нас погано тільки тому, що ми ухвалили одне рішення — не брати участь у постачанні озброєння. Чому? Тому що ми сусідні країни. Для нас головна мета — не бути якось залученими до цієї війни", — повідомив він.

Нагадаємо, 10 червня ЗМІ повідомляли, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан залякує ЄС руйнуванням економіки, якщо вони ухвалять рішення про ембарго на імпорт газу з Росії. Він вважає, що європейські країни мають фінансувати "мир, а не війну".

4 червня речник парламенту Угорщини Ласло Кевер назвав критику Володимира Зеленського "психічною проблемою", тому що про допомогу просять чемно, а не вимагають її. Після цього Кевера підтримав глава МЗС Петер Сіярто. Він вважає, що українські політики займаються провокаціями, брехнею та очорненням Угорщини.