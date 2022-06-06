У Зеленського "психічна проблема": глава МЗС Угорщини підтримав спікера парламенту

За словами Петера Сіярто, українські політики займаються провокаціями, брехнею та очорненням Угорщини. Тому Ласло Кевер нібито має рацію, незважаючи на обурення наших громадян.

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Глава угорського МЗС Петер Сіярто прокоментував заяву спікера парламенту країни Ласло Кевера про те, що президент України Володимир Зеленський має психічну проблему, оскільки його прохання про допомогу, звернені до керівників інших країн, нібито звучать надмірно нав'язливо. Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook.

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"В останні кілька місяців в Угорщині працювали десятки тисяч людей, щоб допомогти Україні та українському народу, що роздирається війною, українські політики постійно говорять про Угорщину в неприйнятному тоні, провокують нас, брешуть і намагаються нас очорнити, — зазначив угорський дипломат. — Навіть жодного разу не сказали спасибі. Виходячи з усього цього, Ласло Кевер абсолютно має рацію, навіть якщо українці цим обурені".

Зі свого боку, МЗС України після висловлювань, що прозвучали в парламенті Угорщини, попросило спікера надати довідку про його ж психічне здоров'я. За словами Олега Ніколенка, надалі заяви Кевера оцінюватимуться залежно від висновку, зафіксованого у довідці. В українському МЗС додали, що угорський політичний істеблішмент публічно поливає брудом Україну, намагаючись відбілити злочини Кремля.

Раніше Фокус повідомляв, що спікер угорського парламенту заявив, що президент Зеленського нібито має "психічну проблему", тому що люди, які просять про допомогу роблять це "ввічливо і без погроз". На думку Ласло Кевера, український президент вимагає і погрожує іншим країнам.