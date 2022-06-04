У президента Зеленського "психічна проблема", — спікер парламенту Угорщини

За словами Ласло Кевери, люди, які просять допомогу, роблять це "наполегливо, ввічливо, без погроз". А президент України, вважає політик, вимагає та загрожує іншим країнам.

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Спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер назвав критику Володимира Зеленського "психічною проблемою", адже ті, хто потребує допомоги, не вимагають її, а просять ввічливо, повідомляє видання 444.hu.

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"Скільки я знаю подій у світовій історії, то я не можу згадати, щоб лідер країни, якій потрібна допомога, вимагав її або ж погрожував іншим країнам. Так загрожують тільки ворогам, а не друзям. Так не роблять люди, які просять про допомогу, особливо у тих, кого вони хочуть бачити як друга. Потрібно просити про допомогу наполегливо, але ввічливо, без загроз. Я вважаю, що тут є якась психічна проблема", — сказав він.

[ + – ] Ласло Кевер Фото: wikipedia

Також, на думку Кевера, угорцям, які живуть на Закарпатті, варто боятися українців після того, як закінчиться війна з Росією.

"Ми маємо бути дуже обережними, щоб не дійшло до того, що українським угорцям доведеться покинути свою батьківщину, яка знаходиться на території України, через тисячу років проживання там", — резюмував він.

Нагадуємо, що Угорщина висувала нові умови для ухвалення санкцій проти РФ. Будапешт вимагав виключити із переліку осіб, які потраплять до шостого пакету санкцій проти РФ, Патріарха Кирила.

Проте 6-й пакет санкцій ЄС проти Росії було прийнято. Про те, що до нього увійшло вже писав Фокус.

Нагадуємо, що ЄС розпочав роботу над сьомим пакетом санкцій проти Росії. За словами заступника міністра закордонних справ Польщі, йдеться про конфіскацію активів РФ у Європі, а також відключення всіх російських банків від системи SWIFT.