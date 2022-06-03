Обмеження проти нафти, "Сбербанку" та "коханки Путіна": що увійшло в 6-ий пакет санкцій ЄС

Персональні санкції торкнуться окупаційної влади Херсонської області, дітей і дружини Пєскова, глави Роскомнагляду, а також відповідальних за злочини в Бучі.

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Набув чинності шостий пакет санкцій Європейського союзу щодо РФ. Під обмеження потрапили наближена до президента Росії Володимира Путіна олімпійська чемпіонка Аліна Кабаєва, діти та дружина прессекретаря російського лідера Дмитра Пєскова, засновник і гендиректор "Яндекса" Аркадій Волож, низка компаній і фінансових установ. Про це йдеться в Офіційному журналі ЄС.

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У шостий пакет санкцій ЄС включено:

заборона на купівлю, імпорт і транзит сирої нафти й низки нафтопродуктів із Росії. Поетапна відмова від російської нафти, згідно з документом, триватиме 6 місяців, а від нафтопродуктів — 8 місяців. Для країн, які сильно залежать від постачання російського палива, зроблено тимчасовий виняток;

відключення "Сбербанку", "Россільгоспбанку" та "Московського кредитного банку" від SWIFT із 14 червня;

заборона мовлення телеканалів "Росія РТР/РТР Планета", "Росія 24" та "ТВ Центр — Міжнародний". Водночас співробітники мовників зможуть продовжити працювати в ЄС;

санкції проти підприємств "Камаз", УАЗ, "Сухий", "Воєнтелеком", "Воєнторг", "Воєнтекстильпром" і ще 12 компаній;

санкції проти білоруських підприємств, серед яких "Білоруськалій", Білоруська калійна компанія, "Белтелерадіокомпанія" та Inter Tobacco.

У списку з 65 осіб, на яких поширюються персональні санкції, опинилися:

засновник і генеральний директор "Яндекса" — Аркадій Волож ;

олімпійська чемпіонка, ексдепутатка Держдуми РФ, "коханка Путіна" за версією ЗМІ — Аліна Кабаєва;

дружина та діти прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова — Тетяна Навка, Єлизавета Пєскова, Микола Пєсков;

глава Роскомнагляду — Андрій Липов;

представники окупаційних влад Херсонської та Запорізької областей — "глава обласної адміністрації" Володимир Сальдо, його "заступник" Кирило Стремоусов, "глава Мелітополя" Галина Данильченко;

начальник Національного центру управління обороною РФ — Михайло Мізинцев;

військовослужбовці 64-ої окремої гвардійської мотострілецької бригади, відповідальні за масові вбивства мирних жителів у Бучі;

колумністи "РІА Новини" — Петро Акопов, Вікторія Никифорова й Тимофій Сергійцев;

син наближеного до Путіна бізнесмена Євгена Пригожина — Павло Пригожин.

Нагадаємо, після введення санкцій проти Воложа він залишив раду директорів "Яндекса". Також після публікації переліку обмежень ЄС акції компанії обрушилися майже на 15%.

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